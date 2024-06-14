النصر يستهدف ضم لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي

ووفقاً لما نشرته شبكة "Real Tolmie"، فإن إدارة النصر أبدت استعدادها لتقديم عرض لنادي مانشستر سيتي من أجل ضم ماتيوس نونيز هذا الصيف.

كما أكد موقع "ترانسفير ماركت" العالمي المتخصص في إحصائيات اللاعبين أن مسؤولي النصر لديهم الرغبة في التفاوض مع النادي الإنجليزي من أجل كسب خدمات ماتيوس نونيز.

وذكرت تقارير صحفية في وقت سابق أن مسؤولي مانشستر سيتي يتطلعون إلى بيع لاعب خط الوسط البرتغالي، بعد تفعيل الشرط الجزائي الضخم له.

كما أن إدارة الفريق الإنجليزي على استعداد للاستماع إلى عروض نونيز.