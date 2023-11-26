تقرير: بيلينغهام سيشارك أساسيًّا أمام قادش رغم آلام كتفه

وقالت الصحيفة، في تقرير لها، اليوم الأحد، إن "استعادة بيلينغهام سببت سعادة كبيرة لريال مدريد، فهو الفتى الذهبي الذي سجل 13 هدفًا في 14 مباراة والذي حرمه الحظ السيئ من المشاركة، والإصابة بكتفه اليسرى والتي سببت تمزقا في إكمال سلسلة أهدافه الفترة الماضية، ورغم أن الإصابة ما زالت تزعجه، ولكن بفضل جهود العلاج الطبيعي والأطباء خلال فترة التوقف الماضية، وبفضل صمود اللاعب الإنجليزي أمام الألم، سيلعب ضد قادش في التشكيل الأساسي".

وأوضح التقرير: "لا يوجد عمليات إعادة تأهيل معجزة، كتفه تؤلمه وسيتألم لعدة أشهر، إنها منطقة حساسة وتحتاج إلى رعاية خاصة في المستقبل، ووفقًا لتصريحات من ريال مدريد، فهذه المنطقة تحتاج لعلاج دائم لتجنب تفاقم المشكلة، إذ يمكن أن يتسبب تعاف غير جيد في مشاكل مستقبلية، واسألوا زميله فران غارسيا، الذي عانى من مشاكل في الكتف لسنوات، أو حتى إبراهيم دياز نفسه، الذي عانى أيضًا من تمزق آخر في الكتف خلال هذا الموسم وأثر عليه في اللقاءات الأخيرة".

وأردف: " ولاستعادة اللاعب بشكل جيد، طُلب منه الراحة وتثبيت الذراع قدر الإمكان وتجنب الضربات بشكل واضح، ولهذا السبب تقرر عدم مشاركته ضد براغا رغم جلوسه على مقاعد البدلاء. ثم، ضد فالنسيا، وهذا ما منعه أيضًا من السفر إلى معسكر منتخب إنجلترا، رغم أنهم طلبوا منه السفر إلى برمنغهام لإجراء الفحوصات والتعرف على الإصابة بشكل مباشر".