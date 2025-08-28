موضوع ثاني مش وقته.. تصريحات نارية من عبدالله فلاته حول سبب نجاح الهلال (فيديو)

أطلق الإعلامي عبد الله فلاته تصريحات نارية ردًّا على سؤال حول سبب تفوق الهلال ونجاحه على باقي منافسيه في الدوري السعودي رغم أنه تأسس بعد أغلب الأندية التي تنافسه على الألقاب المحلية.

ويعد نادي الهلال الأكثر تتويجًا بلقب الدوري السعودي برصيد 21 مرة منذ نسخة موسم 1976 – 1977 حتى الفوز بآخر نسخة له موسم 2023 – 2024.

وقال فلاته عبر قناة mbc action إن بطولة الدوري انطلقت بعدما تأسس نادي الهلال عام 1957 موضحًا أنه لو تمت إضافة البطولات التي فاز بها الاتحاد قبل تاريخ تأسيس الهلال سيتفوق الاتحاد بشكل كبير.

وأضاف:" تاريخ البطولات بدأ مع تأسيس نادي الهلال تقريبًا، والدوري نفسه تم إطلاقه بعد تأسيس النادي وبالتالي خاض الفريق الدوري في التوقيت ذاته مع باقي منافسيه".

وتابع:" هناك استقرار إداري وراء تفوق الهلال على منافسيه وهناك سبب آخر لن أتحدث عنه، إدارات الهلال تكمل مسيرة بعضها البعض وتضفي استقرارًا إداريًّا".

وأتم قائلًا:" السبب الآخر هو موضوع ثانٍ لن أتحدث عنه في هذا التوقيت وخاصة أننا في بداية موسم كروي طويل".