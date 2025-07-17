مع جيسوس ورونالدو.. 3 ضمانات لموسم أسطوري للنصر السعودي

أعلن نادي النصر السعودي تعيين البرتغالي جورجي جيسوس مديرًا فنيًا للفريق، خلفًا للإيطالي ستيفانو بيولي، وسط آمال كبيرة تحيط بالفريق الأصفر لاستعادة البطولات في عهد مدربه الجديد.

جيسوس أعلن بشكل واضح، في تصريحات لصحيفة "أبولا" البرتغالية، أن أحد أسباب قبوله التحدي مع النصر يتمثل في وجود مواطنه كريستيانو رونالدو، قائد الفريق، وهو لاعب يعشق الانتصارات ويبحث عن البطولات.

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وتبقى شراكة رونالدو داخل الملعب وجيسوس خارج الخطوط بمثابة بارقة أمل لموسمٍ أسطوري للنصر، وهو ما ترصده "إرم نيوز" في السطور القادمة:

ملف الصفقات

يبقى التحدي الكبير في وجه جيسوس متمثلًا في إنجاز ملف الصفقات، واختيار عناصر تستطيع صناعة الفارق لصالح النصر، في ظل قوة المنافسين محليًا.

ولم يعلن النصر سوى التعاقد مع اللاعب الصاعد عبد الملك الجابر، نجم خط الوسط القادم من الدوري البوسني.

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ويبحث النصر عن تدعيم صفوفه بعدّة صفقات، خاصة في مراكز رأس الحربة، والظهير الأيسر، ولاعب الوسط، والجناح الأيمن؛ وذلك بحسب تقارير صحفية.

وستكون شراكة جيسوس ورونالدو عاملًا حاسمًا في ملف اختيار اللاعبين الجدد، تجنبًا للوقوع في أخطاء الماضي القريب، والتورط في ضم لاعبين أقل من مستوى المنافسة.

ملف الراحلين

النقطة الثانية تتمثل في تحديد ملف الراحلين، خاصة أن هناك عدة عناصر لا تقدّم المردود المطلوب.

وقد رحل عن النصر بالفعل اللاعب علي لاجامي، الذي انتقل إلى الهلال عقب نهاية عقده، إلى جانب اللاعب الصاعد محمد هزازي، الذي انضم إلى الاتحاد.

كما أعار نادي النصر لاعبه الكولومبي جون دوران إلى فنربخشة التركي، في ظل عدم تقديمه المستوى المنتظر.

وقد تشهد قائمة الراحلين عن النصر مفاجآت، بخروج بعض الأسماء، خاصة على مستوى اللاعبين الأجانب.

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إدارة الفريق

النقطة الأبرز تتمثل في إدارة الفريق وزرع ثقافة الفوز بين لاعبي النصر؛ بهدف إعادة الألقاب الغائبة إلى خزائن النادي.

ونجح جيسوس خلال تجربته السابقة مع الهلال في تحقيق العديد من البطولات، أبرزها التتويج بلقب الدوري السعودي، والفوز بكأس السوبر المحلي ثلاث مرات.

وتتوافق طموحات جيسوس مع عشق كريستيانو رونالدو للتحديات، وسعيه الدائم لحصد الألقاب.