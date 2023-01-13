زوجة تياغو سيلفا تنتقد لاعبي تشيلسي بعد الخسارة أمام فولهام (صورة)

وعبرت زوجة تياغو سيلفا على ما يبدو عن استيائها من خسارة تشيلسي، حيث نشرت تغريدة على موقع "تويتر": "إذا كان هناك تياغو سيلفا في الهجوم وواحد في خط الوسط، مع ما لدينا بالفعل في الدفاع.."، مع رمز تعبيري حزين يبكي.

وتأتي تغريدة زوجة سيلفا بعد أيام فقط من استهدافها المدرب غراهام بوتر بعد خروج تشيلسي من كأس الاتحاد الإنجليزي بالخسارة 0/4 أمام مانشستر سيتي، حيث لم يشارك زوجها وكان على دكة البدلاء.