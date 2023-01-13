زوجة تياغو سيلفا تنتقد لاعبي تشيلسي بعد الخسارة أمام فولهام (صورة)
نشرت زوجة تياغو سيلفا تغريدة صريحة أخرى بعد خسارة تشيلسي الأخيرة أمام فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وتابع غراهام بوتر سقوط فريقه للمرة الثالثة على التوالي في جميع المسابقات على يد فولهام، وفي آخر 8 مباريات لتشيلسي في مختلف المسابقات حقق البلوز الفوز مرة وحيدة وكان على بورنموث في ديسمبر الماضي.
وعبرت زوجة تياغو سيلفا على ما يبدو عن استيائها من خسارة تشيلسي، حيث نشرت تغريدة على موقع "تويتر": "إذا كان هناك تياغو سيلفا في الهجوم وواحد في خط الوسط، مع ما لدينا بالفعل في الدفاع.."، مع رمز تعبيري حزين يبكي.
وتأتي تغريدة زوجة سيلفا بعد أيام فقط من استهدافها المدرب غراهام بوتر بعد خروج تشيلسي من كأس الاتحاد الإنجليزي بالخسارة 0/4 أمام مانشستر سيتي، حيث لم يشارك زوجها وكان على دكة البدلاء.
وكتبت حينها: "أعتقد فقط أن العودة أو البحث عن حلول عندما تتخذ موقفًا متسرعًا وخاطئًا تمامًا، ليس بالخطأ".
وعلى الرغم من 20 تسديدة - 10 منها على المرمى - تعثر تشيلسي وسقط 1/2 أمام فولهام، حيث أهدر كاي هافرتز مجموعة من الفرص.
وما زاد الطين بلة لتشيلسي، تم طرد جواو فيليكس، الذي تعاقد معه البلوز قبل أيام قليلة بنظام الإعارة من أتلتيكو مدريد، بعد تدخل متهور على كيني تيتي لاعب فولهام.
ورفع الفوز رصيد فولهام إلى 31 نقطة في المركز السادس، في حين جمدت الخسارة رصيد تشيلسي عند 25 نقطة في المركز العاشر.
وفي 18 مباراة فاز تشيلسي 7 مرات وتعادل 4 مرات وخسر 7 مرات في الدوري الإنجليزي الممتاز.
ومن المقرر أن يلعب تشيلسي مع كريستال بالاس وليفربول وفولهام وويستهام في المباريات الأربع المقبلة من الدوري الإنجليزي.