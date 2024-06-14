ناغلسمان قبل افتتاح يورو 2024: ألمانيا يمكنها التغلب على الضغوط وإسكتلندا
قال يوليان ناغلسمان مدرب ألمانيا إن منتخب إسكتلندا فريق خطير سيسعى للاستفادة من الضغط الذي يتعرض له أصحاب الأرض عندما يلتقي الفريقان في المباراة الافتتاحية لبطولة أوروبا لكرة القدم 2024 يوم الجمعة، لكنه يرى الثقة بالنفس لدى لاعبيه والتعطش للنجاح.
وقال ناغلسمان في مؤتمر صحفي قبيل انطلاق مباراة الفريقين في افتتاح يورو 2024: "منتخب إسكتلندا ليس فريقًا مليئًا بنجوم عالميين، لكن هذا يجعله منافسًا خطيرًا، لأنه يضم لاعبين يتمتعون بالرشاقة ويقدمون كل شيء، ويتمتعون بالعقلية الإسكتلندية الكلاسيكية".
وأضاف أنه رغم أن ألمانيا تشعر بالضغط والتوتر قبل المباراة الافتتاحية للبطولة، إلا أن هذا يمثل أمرًا حتميًا، والفريق لائق ومستعد تمامًا.
وقال المدرب: "عندما أنظر في أعين لاعبي فريقي أرى الكثير من الإيمان والثقة، وهذا هو ما أريده... لدينا أفضلية اللعب على أرضنا، ونريد الفوز.. يمكننا التغلب على الضغط، ويمكننا التغلب على إسكتلندا أيضًا".
وأحرزت ألمانيا أربعة ألقاب في كأس العالم وثلاثة ألقاب في البطولة الأوروبية، لكن سمعتها الممتازة في البطولتين تراجعت بشكل ملحوظ بعد مسيرة من الفشل المستمر منذ التتويج بكأس العالم 2014 في البرازيل.
وخرجت ألمانيا من كأس العالم مرتين على التوالي من دور المجموعات، وهو أسوأ سجل لها في البطولة خلال أكثر من 80 عامًا، كما ودعت النسخة السابقة من بطولة أوروبا من دور الستة عشر.
وقال ناغلسمان الذي تولى تدريب منتخب ألمانيا في أكتوبر 2023: "سيكون علينا ضغط أكبر من الضغط الواقع على إسكتلندا، وسيرغبون في الاستفادة من ذلك".
ويمكن لإسكتلندا صنع الفرص والاحتفاظ بالكرة وستضع دفاع ألمانيا تحت ضغط في مباراة الفريقين بالمجموعة الأولى. وقال ناغلسمان: "علينا أن نحافظ على تركيزنا لتجنب الكرات العرضية".
وقال ناغلسمان إنه يشعر بالحماس قبل المباراة، موضحًا كيف جاء من قرية صغيرة يبلغ عدد سكانها 700 نسمة ويزيد فيها عدد الأبقار على عدد السكان والآن يستعد الآن للمباراة الافتتاحية لبطولة أوروبا 2024 في ميونخ.