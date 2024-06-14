ناغلسمان قبل افتتاح يورو 2024: ألمانيا يمكنها التغلب على الضغوط وإسكتلندا

وقال ناغلسمان في مؤتمر صحفي قبيل انطلاق مباراة الفريقين في افتتاح يورو 2024: "منتخب إسكتلندا ليس فريقًا مليئًا بنجوم عالميين، لكن هذا يجعله منافسًا خطيرًا، لأنه يضم لاعبين يتمتعون بالرشاقة ويقدمون كل شيء، ويتمتعون بالعقلية الإسكتلندية الكلاسيكية".

وأضاف أنه رغم أن ألمانيا تشعر بالضغط والتوتر قبل المباراة الافتتاحية للبطولة، إلا أن هذا يمثل أمرًا حتميًا، والفريق لائق ومستعد تمامًا.

وقال المدرب: "عندما أنظر في أعين لاعبي فريقي أرى الكثير من الإيمان والثقة، وهذا هو ما أريده... لدينا أفضلية اللعب على أرضنا، ونريد الفوز.. يمكننا التغلب على الضغط، ويمكننا التغلب على إسكتلندا أيضًا".