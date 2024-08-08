يستعد الأهلي المصري لإبرام صفقة تبادلية ضخمة مع نادي زد قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.

وشهد الموسم الماضي حصول نادي زد على خدمات بعض لاعبي الأهلي على رأسهم حارس المرمى علي لطفي وشادي حسين ومصطفى سعد بجانب استعارة محمد أشرف ورأفت خليل.

ويملك نادي زد إف سي رجل الأعمال نجيب ساويرس المعروف بانتمائه للنادي الأهلي كمشجع.

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وقال مصدر موثوق داخل الأهلي المصري لـ"إرم نيوز" إن هناك حديثا دار بين مسؤولي الناديين لعقد صفقة تبادلية ضخمة قبل انطلاق منافسات الموسم المقبل.

وأشار إلى أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي أبدى إعجابه بثلاثي نادي زد مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" وعبد الرحمن البانوبي ومحمد إسماعيل، ورحب بإمكانية انضمام اللاعبين الثلاثة إلى صفوف الأهلي.

وتابع أن نادي زد طلب الحصول على خدمات محمود عبد المنعم "كهربا" وطاهر محمد طاهر ثنائي الأهلي ضمن الصفقة التبادلية.

وأضاف أن كولر وافق على رحيل كهربا وطاهر في الفترة المقبلة بشرط التعاقد مع لاعبين أفضل منهما.

وأتم أن أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي سيعقد جلسة مع كهربا وطاهر لحسم الأمور معهما بشكل رسمي قبل الرد على زد.

وأبرم الأهلي حتى الآن صفقة واحدة لتدعيم صفوفه في الموسم المقبل بضم يوسف أيمن مدافع الدحيل القطري على سبيل الإعارة بنية البيع.