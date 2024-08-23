يستعد الأهلي المصري لخوض موسم جديد مليء بالتحديات والصعوبات، خاصة مع مشاركة الفريق الأحمر ببطولة كأس العالم للأندية بنظامها الجديد بمشاركة 32 فريقًا بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأعلن الأهلي تعاقده مع يوسف أيمن مدافع الدحيل القطري بجانب المغربي يحيى عطية الله ظهير أيسر سوتشي الروسي في مستهل صفقات الفريق الأحمر للموسم المقبل.

ويتحرك مسؤولو القلعة الحمراء صوب التعاقد مع صفقات مدوية أيضًا على رأسها التونسي محمد علي بن رمضان نجم فرينكفاروزي المجري والمغربي أشرف داري مدافع بريست الفرنسي بجانب احتمالية التعاقد مع مهاجم وجناح أجنبي.

ولكن الصفقات النارية للأهلي قد يكون لها ضحايا من لاعبي الفريق الأحمر، منهم من رحل فعلًا مثل محمد الضاوي "كريستو"، وأحمد عبد القادر وهو ما تسرده "إرم نيوز" في السطور القادمة:

علي معلول

تحيط الشكوك حول مستقبل التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق الأحمر مع انتهاء عقده رسميًّا بجانب إصابته بقطع في وتر أكيلس.

ويفكر الأهلي في تأجيل حسم مصير معلول وعدم قيده في القائمة الأولى إلى حين التأكد من جاهزيته التامة بعد إصابة طويلة، وهو ما ينذر بخلاف كبير مع اللاعب.

بيرسي تاو

أبدى السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي رغبته في الإطاحة بالجنوب إفريقي بيرسي تاو بعدما شهدت المدة الأخيرة خلافات كبيرة بينهما والإبقاء على اللاعب بديلًا.

وطلب كولر ضم جناح أجنبي تمهيدًا للإطاحة باللاعب الجنوب إفريقي الذي ينتهي عقده مع الفريق في صيف 2025.

كهربا

تحاصر الشكوك أيضًا مستقبل محمود عبد المنعم "كهربا" مهاجم الأهلي بعدما شهدت المدة الأخيرة أيضًا خلافات بين اللاعب ومدربه مارسيل كولر.

وتلقى كهربا عروضًا لمغادرة الأهلي، ولكن اللاعب تمسك بالبقاء إلى حين حسم مصيره من جانب إدارة النادي.

وارتبط اسم كهربا بالرحيل إلى نادي زد في الدوري المصري بعدما تعثرت محاولات اللاعب للحصول على عروض خارج مصر.

خالد عبد الفتاح

يبدو أيضًا خالد عبد الفتاح مدافع الأهلي مهددًا بالرحيل، خاصة مع انضمام يوسف أيمن قادمًا من الدحيل القطري.

ويرغب كولر في ضم مدافع محلي آخر، ورُشِّح الثنائي محمد إسماعيل مدافع زد وأيضًا أحمد خليل "كالوشا" مدافع إنبي، والفريق يضم ثنائي في الجبهة اليمنى وهما محمد هاني وكريم فؤاد وهو المركز نفسه الذي يلعب به عبد الفتاح.

كريم فؤاد

جاءت إصابة كريم فؤاد بقطع في الرباط الصليبي للمرة الثانية لتهدد مستقبله مع الأهلي.

ويعاني كريم فؤاد صعوبات في المشاركة مع الأهلي، خاصة في ظل التعاقد مع عطية الله بالجبهة اليسرى، ووجود عدة بدائل في الجبهة اليمنى.

وتحيط الشكوك أيضًا بلاعب الوسط كريم وليد "نيدفيد" بجانب الحارس حمزة علاء مع رحيل الحارس محمود الزنفلي.