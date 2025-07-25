ريبيرو يحتاج حسام عبد المجيد..  نجم الأهلي يفجر غضب جمهور الزمالك (فيديو)

فجر هشام حنفي، نجم الأهلي السابق، غضب جماهير الزمالك بعد تصريحات مثيرة للجدل حول انتقال اللاعب حسام عبد المجيد مدافع الفريق الأبيض إلى القلعة الحمراء.

وارتبط اسم حسام عبد المجيد بإمكانية الرحيل للأهلي حال مغادرته الزمالك لخوض تجربة خارج مصر خاصة أن اللاعب أبدى رغبته في الرحيل لأوروبا.

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ويرتبط المدافع صاحب الـ 24 عاماً بعقد مع الزمالك يمتد حتى 2027، ورفض اللاعب فكرة تمديد عقده مع الفريق الأبيض.

وقال هشام حنفي في تصريحات لإذاعة "أون سبورت" إن مصطفى العش مدافع الفريق أخطأ في تقديم نفسه للمدرب الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني لأنه تحدث عن إجادته اللعب في مركزي الظهير الأيسر وقلب الدفاع.

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وأوضح أن العش كان بحاجة للاقتصار على الحديث عن مركز واحد لأن طريقة المدرب الأجنبي في التعامل مع اللاعبين مختلفة عن المدرب المصري.

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وأشار إلى أن الأهلي ما زال بحاجة إلى التعاقد مع مدافع جديد وتحديداً حسام عبد المجيد لأن ريبيرو بحاجة للاعب بهذه المواصفات في الخط الخلفي.

وتسببت تصريحات هشام حنفي في غضب لدى جماهير الزمالك بسبب حديثه عن إمكانية رحيل عبد المجيد للأهلي.