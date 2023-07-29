بدء تطبيق القواعد الجديدة لتجنّب إهدار الوقت في إنجلترا
أعلنت لجنة حكام كرة القدم المحترفين في إنجلترا تطبيق القواعد الجديدة لتجنب إهدار الوقت، عن طريق احتساب كل الوقت الضائع خلال احتفالات الأهداف، والتبديلات، وكذلك الإصابات.
وتهدف اللوائح الجديدة لزيادة وقت اللعب الفعلي، وسيبدأ تطبيق ذلك عندما ينطلق الموسم الكروي، يوم الجمعة المقبل، في دوري البطولة الإنجليزية، علمًا بأن الدوري الإنجليزي الممتاز يبدأ يوم 11 أغسطس.
وقالت لجنة الحكام في بيان: "الموسم المقبل سيتم احتساب بالضبط الوقت الضائع خلال أحداث المباريات، وستتم إضافة وقت الأهداف، والاحتفالات، والتبديلات، والإصابات، ووقت العلاج".
وسيتم أيضًا إضافة أي دقائق ضائعة خلال احتساب ركلات الجزاء أو خلال فترة خروج اللاعب من الملعب بعد حصوله على بطاقة حمراء.
وسيتعامل الحكام بصرامة أكبر مع التصرفات المتعمدة لإهدار الوقت، مثل عدم احترام المسافة القانونية قبل تنفيذ الركلات الحرة، أو رفض تلقي العلاج خارج الملعب، وسيتم الاعتماد على أكثر من كرة بحيث يبدأ اللعب سريعًا بكرة بديلة عند خروج الكرة الأساسية بعيدًا.
وخلال مباريات كأس العالم 2022 في قطر بدأ تطبيق هذه اللوائح، حيث كانت يتم احتساب وقت طويل لوقت بدلًا للضائع.
وتفتتح مباريات الدوري الإنجليزي، يوم 11 أغسطس، حيث يستهل مانشستر سيتي حملة الدفاع عن اللقب بمواجهة بيرنلي.
وحال فوز مانشستر سيتي بهذا اللقب سيكون الفريق قد حقق اللقب 4 مرات متتالية، وسيكون أول فريق حقق هذا الإنجاز منذ بدء المسابقة بالنظام الحديث.