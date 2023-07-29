بدء تطبيق القواعد الجديدة لتجنّب إهدار الوقت في إنجلترا

أعلنت لجنة حكام كرة القدم المحترفين في إنجلترا تطبيق القواعد الجديدة لتجنب إهدار الوقت، عن طريق احتساب كل الوقت الضائع خلال احتفالات الأهداف، والتبديلات، وكذلك الإصابات.

وتهدف اللوائح الجديدة لزيادة وقت اللعب الفعلي، وسيبدأ تطبيق ذلك عندما ينطلق الموسم الكروي، يوم الجمعة المقبل، في دوري البطولة الإنجليزية، علمًا بأن الدوري الإنجليزي الممتاز يبدأ يوم 11 أغسطس.

وقالت لجنة الحكام في بيان: "الموسم المقبل سيتم احتساب بالضبط الوقت الضائع خلال أحداث المباريات، وستتم إضافة وقت الأهداف، والاحتفالات، والتبديلات، والإصابات، ووقت العلاج".