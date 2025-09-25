حقيقة إصابة جواو فيليكس قبل كلاسيكو النصر والاتحاد (صورة)

كشفت مصادر، عن حقيقة ما تردد عن إصابة النجم البرتغالي جواو فيليكس، نجم نادي النصر السعودي، قبل موقعة الكلاسيكو أمام الاتحاد في دوري روشن.

ويستضيف الاتحاد حامل اللقب منافسه النصر في مباراة قمة سينفرد الفائز بها بصدارة ترتيب الدوري السعودي لكرة القدم للمحترفين، غدًا الجمعة.

وحقق كل فريق العلامة الكاملة بـ9 نقاط بعد مرور 3 جولات، على الرغم من تباين الأداء بينهما.

ويتفوق النصر، المدعوم بثنائي منتخب البرتغال كريستيانو رونالدو وجواو فيلكس، بفارق الأهداف؛ إذ سجل 12 هدفا ولم تهتز شباكه سوى مرة واحدة، وهي سمة فِرق المدرب جورجي جيسوس التي تتحلى بصلابة دفاعية رغم الغزارة التهديفية.

حقيقة الإصابة

تداول مغردون صورة منسوبة إلى المركز الإعلامي لنادي النصر السعودي، أعلن فيها إصابة جواو فيليكس وغيابه عن مباراة النصر والاتحاد، غدًا.

وفي الصورة قال نادي النصر إن جواو فيليكس أصيب بتمزق في العضلة الضامة، وسيحتاج إلى 4 أسابيع للعلاج.

وبالبحث تبين أن الصورة قديمة وكانت تخص اللاعب الكولومبي جون دوران، عندما كان يلعب بقميص النصر خلال الموسم الماضي.

يذكر أن جواو فيلكس يتصدر قائمة هدافي الدوري السعودي برصيد 5 أهداف في 3 مباريات.