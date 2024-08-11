كشفت صحيفة "ماركا" عن إمكانية كبيرة لمشاركة الفرنسي كيليان مبايي مع ريال مدريد في مواجهة أتالانتا بالسوبر الأوروبي المقبل، رغم انضمام اللاعب متأخرا لتدريبات الفريق، وعدم تواجده في المعسكر التحضيري الذي أقيم مؤخرا في أمريكا.

وكان النجم الفرنسي البالغ من العمر 25 عاما، قد انضم لصفوف ريال مدريد هذا الصيف، قادما من باريس سان جيرمان، في صفقة انتقال حر.

ووقع مبابي عقدا مع النادي الملكي لمدة 5 مواسم، ينتهي في صيف 2029.

ويستضيف ملعب وارسو الوطني في بولندا، الأربعاء المقبل، نهائي كأس السوبر الأوروبي بين ريال مدريد وأتالانتا الإيطالي.

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وستكون هذه المباراة هي الأولى لمبابي على الصعيد الرسمي مع الفريق، منذ قدومه هذا الصيف من سان جيرمان إلى ملعب "سانتياغو بيرنابيو".

وظهر مبابي في تدريبات ريال مدريد خلال اليومين الماضيين بشكل مميز، ونشرت الصفحات الرسمية للنادي فيديوهات وصورا للاعب وهو يسجل أهدافا رائعة ويحتفل مع زملائه؛ ما يؤكد تمتعه باللياقة البدنية المطلوبة.

وضربت "ماركا" مثالا بما فعله كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، سابقا مع الألماني توني كروس، لاعب الفريق المعتزل مؤخرا، قبل 10 سنوات.

وأضافت الصحيفة: "هناك سابقة متطابقة مع ما يحدث الآن مع مبابي، ولكن مع كروس، حيث انضم النجم الألماني إلى الفريق في عام 2014 بعد فوز ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم السابق، وكان هو الصفقة الكبرى في ذلك الصيف، ولكنه انضم متأخرًا إلى فترة الإعداد التي تميزت بخوض ريال مدريد مباراتين، الأولى كانت كأس السوبر الأوروبي".

وتابع التقرير: "بعد فوزه بكأس العالم في البرازيل مع ألمانيا (13 يوليو)، تم تقديمه في 17 من الشهر نفسه وغادر في عطلة، وانضم إلى التدريبات تحت قيادة أنشيلوتي في 5 أغسطس، وفي 12 من الشهر نفسه كان ضمن التشكيلة الأساسية لخوض كأس السوبر الأوروبي التي فاز بها ريال مدريد على إشبيلية في كارديف (2-0)، ولم يكتفِ بذلك، بل لعب المباراة كاملة، وكان ضمن التشكيلة الأساسية في تلك المباراة وفي المباريات التسع التالية في الدوري ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الإسباني، ولم يحصل كروس على راحة حتى الأول من أكتوبر، عندما جلس على مقاعد البدلاء في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا ضد لودوغورتس البلغاري".

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وأردف تقرير "ماركا": "لعب كروس بعد ثمانية أيام من انضمامه إلى ريال مدريد، وهو الأمر نفسه الذي سيحدث مع مبابي، الذي عاد إلى التدريبات، يوم الأربعاء الماضي، ويستعد الآن لخوض أول مباراة له مع الفريق يوم الأربعاء في كأس السوبر الأوروبي، وفاز الألماني بأول لقب له في أول مباراة له، وهذا ما يريده أيضًا كيليان الذي يتمسك بـ(قضية كروس) ليحجز مكانه في التشكيلة الأساسية في أول ظهور له كلاعب في ريال مدريد ومع وجود لقب على المحك، إنه حقًا الظهور الأول الذي يحلم به أي لاعب".

وأكد أنشيلوتي، الذي يعتزم منح نجمه الجديد فرصة للتألق منذ البداية، قائلاً: "سيساهم كيليان بمهارته، بالإضافة إلى موقفه وجديته. الجميع في النادي سعداء جدًا بوجوده هنا. المشجعون، والنادي، واللاعبون، وزملاؤه في الفريق، والمدرب، نحن جميعًا سعداء جدًا بوجوده هنا ومتأكدون من أنه سيقدم أداءً جيدًا".