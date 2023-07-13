أردا غولر يواصل التألق ويسجل ثنائية في تدريبات ريال مدريد (فيديو)
واصل التركي أردا غولر نجم نادي ريال مدريد الجديد تألقه في التدريبات، والتي يشارك فيها بعد انضمامه رسميًا إلى ريال مدريد.
وانضم غولر إلى ريال مدريد رسميًا خلال فترة الانتقالات الجارية قادما من فنربخشة التركي.
وخلال تدريبات اليوم من أجل الاستعداد للموسم الجديد، سجل غولر هدفين رائعين ليواصل تألقه خلال فترة الإعداد.
وسبق أن سجل دياز هدفا رائعا خلال تدريبات الأمس، وواصل تألقه ليسجل هدفين رائعين في تدريب اليوم الخميس.
الهدف الأول سجله غولر من تسديدة رائعة بيسراه في الزاوية العكسية، والثاني استلم الكرة وراوغ الحارس وأودعها الشباك.
ويشارك غولر في التدريبات كجناح أيمن، وهو المركز الذي ينوي أنشيلوتي توظيفه للعب فيه، كما يجيد أيضا كلاعب خط وسط ثالث.
يذكر أن أردا غولر هو خامس المنضمين إلى ريال مدريد خلال سوق الانتقالات الجاري.
وشهدت تحضيرات الموسم الجديد ظهور معظم الصفقات الجديدة للريال، وهم: فيران غارسيا، جود بيلينغهام، أردا غولر، وإبراهيم دياز.
وأنهى فريق ريال مدريد تدريبه الوحيد لليوم الخميس، وذلك بعد أن خفّف المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي من حدة التدريبات عقب يومين من إجراء تمارين مزدوجة.
وسيحصل اللاعبون على راحة مساء الخميس قبل أن يعودوا غداً الجمعة صباحاً في جلسة تدريبية مغلقة.