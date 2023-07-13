أردا غولر يواصل التألق ويسجل ثنائية في تدريبات ريال مدريد (فيديو)

وخلال تدريبات اليوم من أجل الاستعداد للموسم الجديد، سجل غولر هدفين رائعين ليواصل تألقه خلال فترة الإعداد.

وسبق أن سجل دياز هدفا رائعا خلال تدريبات الأمس، وواصل تألقه ليسجل هدفين رائعين في تدريب اليوم الخميس.

الهدف الأول سجله غولر من تسديدة رائعة بيسراه في الزاوية العكسية، والثاني استلم الكرة وراوغ الحارس وأودعها الشباك.

ويشارك غولر في التدريبات كجناح أيمن، وهو المركز الذي ينوي أنشيلوتي توظيفه للعب فيه، كما يجيد أيضا كلاعب خط وسط ثالث.