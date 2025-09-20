تشابي ألونسو سعيد.. 4 مكاسب كبرى حققها ريال مدريد بالفوز على إسبانيول

إرم نيوز – نور الدين ميفراني

واصل ريال مدريد مسلسل انتصاراته في الدوري الإسباني بالفوز على حساب ضيفه إسبانيول بثنائية دون رد، مساء السبت، في الجولة الخامسة من عمر الليغا.

ريال مدريد حقق فوزه الخامس على التوالي، ورفع رصيده إلى 15 نقطة بقيادة مدربه تشابي ألونسو في صدارة الترتيب.

أخبار ذات علاقة ليس مبابي.. أكثر لاعب أبهر جمهور ريال مدريد أمام اسبانيول

وسجل ثنائية الفريق المدريدي المدافع البرازيلي إيدير ميليتاو والنجم الفرنسي كليان مبابي.

وحقق المدرب الإسباني تشابي ألونسو 4 مكاسب من المباراة تجعله في غاية السعادة، وهو ما نستعرضه في السطور القادمة:

مشاركة بيلينغهام

شهدت المباراة في الدقائق الأخيرة دخول النجم الإنجليزي جود بيلينغهام ليعود للعب مجدداً منذ نهاية كأس العالم للأندية وخروج الفريق من نصف النهائي أمام باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأجرى النجم الإنجليزي عملية جراحية لمعالجة مشكلة الكتف والتي لازمته طوال الموسم الماضي وتشكل عودة للعب دفعة كبيرة لريال مدريد والمدرب تشابي ألونسو.

عودة كامافينغا

المباراة شهدت أيضاً عودة لاعب الوسط الفرنسي إدواردو كامافينغا ودخل رفقة جود بيلينغهام في الدقائق الأخيرة.

وعاد لاعب الوسط الفرنسي بعد التعافي من إصابة حرمته من المشاركة في بداية الدوري وبدوره سيكون دفعة قوية للوسط ويعطي خيارات للمدرب الإسباني.

تعزيز الصدارة

حقق المدرب الإسباني تشابي ألونسو رفقة ريال مدريد فوزه الخامس على التوالي في الدوري الإسباني محققاً العلامة الكاملة معززاً صدارته للترتيب برصيد 15.

الفوز هو السادس في جميع المنافسات هذا الموسم بعد الفوز أيضاً على أولمبيك مارسيليا بمرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

أخبار ذات علاقة لم يطرد ماستانتونو.. تقييم سيئ لحكم مباراة ريال مدريد وإسبانيول (صور)

الخروج بشباك نظيفة

حافظ ريال مدريد على نظافة مرماه ولم يتلقّ أي هدف للمرة الثالثة هذا الموسم في الدوري الإسباني.

ولم يتلقّ مرمى الفريق سوى هدفين في 5 مباريات، بينما سجل هجومه 10 أهداف نصفها على يد متصدر هدافي الدوري الفرنسي كليان مبابي.