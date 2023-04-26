كاستيانوس: لا أعرف إن كان ميسي شاهد مباراة جيرونا وريال مدريد
أعرب الأرجنتيني فالنتين كاستيانوس لاعب فريق جيرونا، عن سعادته الغامرة بهز شباك ريال مدريد 4 مرات خلال مباراة الفريقين بالدوري الإسباني، مؤكدًا أنه لا يعرف هل شاهد مواطنه ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين هذه المباراة أم لا.
وسجّل كاستيانوس 4 أهداف "سوبر هاتريك" وقاد فريقه جيرونا لتحقيق فوز كبير على ضيفه ريال مدريد 4-2 في الجولة 31 من الدوري الإسباني.
وجاءت الرباعية التاريخية للاعب الأرجنتيني في الدقائق 12 و24 و46 و62، فيما أحرز البرازيلي فينيسيوس جونيور (34)، ولوكاس فاسكيز (85) هدفي الفريق الملكي.
وقال كاستيانوس في تصريحات تليفزيونية: "لطالما أحببت برشلونة أكثر من ريال مدريد، بسبب ميسي، إنه البطل بالنسبة لي".
وأضاف: "استمتعت ومازلت أستمتع بقدرات ميسي.. لا أعرف ما إذا كان ليو قد شاهد مباراة الأمس. نحن نتحدث عن أفضل لاعب في العالم".
وبات كاستيانوس سادس لاعب يهز شباك ريال مدريد برباعية في الليغا، وأول لاعب يحقق هذا الإنجاز منذ رباعية إيتشيفاريا لاعب أوفييديو الذي فاز على ريال مدريد 7-1 في العام 1947.
وكانت آخر مرة سجل فيها أي لاعب 4 أهداف أو أكثر ضد ريال مدريد في إحدى مباريات الدوري في ديسمبر 1947، عندما سجل إستيبان إتشافاريا 5 أهداف لريال أوفييدو.
اكتسح فريق جيرونا نظيره ريال مدريد بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بينهما، مساء الثلاثاء، خلال الجولة 31 من عمر الدوري الإسباني.
وبهذا الفوز ارتفع رصيد جيرونا إلى النقطة 41 محتلا المركز التاسع، بينما تجمد رصيد ريال مدريد عند النقطة 65 محتلا المركز الثاني، وبفارق 11 نقطة عن برشلونة المتصدر إضافة إلى مباراة زائدة.