كاستيانوس: لا أعرف إن كان ميسي شاهد مباراة جيرونا وريال مدريد

وبات كاستيانوس سادس لاعب يهز شباك ريال مدريد برباعية في الليغا، وأول لاعب يحقق هذا الإنجاز منذ رباعية إيتشيفاريا لاعب أوفييديو الذي فاز على ريال مدريد 7-1 في العام 1947.

وكانت آخر مرة سجل فيها أي لاعب 4 أهداف أو أكثر ضد ريال مدريد في إحدى مباريات الدوري في ديسمبر 1947، عندما سجل إستيبان إتشافاريا 5 أهداف لريال أوفييدو.

اكتسح فريق جيرونا نظيره ريال مدريد بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بينهما، مساء الثلاثاء، خلال الجولة 31 من عمر الدوري الإسباني.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد جيرونا إلى النقطة 41 محتلا المركز التاسع، بينما تجمد رصيد ريال مدريد عند النقطة 65 محتلا المركز الثاني، وبفارق 11 نقطة عن برشلونة المتصدر إضافة إلى مباراة زائدة.