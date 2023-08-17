ترشيح سالم الدوسري وعلي البليهي لجائزة أفضل لاعب في آسيا 2023

وأشار إلى أن القطري أحمد فتحي لاعب النادي العربي، والكويتي شبيب الخالدي لاعب حتا الإماراتي، ضمن المرشحين، إضافة إلى 16 لاعبًا آسيويًّا من خارج منطقة الخليج.

وفي مايو الماضي اعتمد المكتب التنفيذي في الاتحاد القاري عودة تنظيم حفل الجوائز الآسيوية السنوي بعد توقف ثلاثة أعوام بسبب جائحة كورونا.

وستستضيف العاصمة القطرية الدوحة النسخة المقبلة من حفل الجوائز يوم الـ31 من أكتوبر المقبل.

ووصل الهلال الموسم الماضي إلى نهائي دوري أبطال آسيا حيث خسر من أوراوا ريد دياموندز، وخسر أيضا نهائي كأس العالم للأندية أمام ريال مدريد، واحتل المركز الثالث في ترتيب الدوري السعودي.

واستهل الهلال مشواره في الدوري السعودي الموسم الجديد بالفوز 3/1 على أبها.

وفي السوق الصيفي الحالي تعاقد الهلال مع نيمار من باريس سان جيرمان، كما ضم مالكوم دي أوليفيرا من زينيت سانت بطرسبرغ، وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش من لاتسيو، وروبن نيفيز من وولفرهامبتون، وكاليدو كوليبالي من تشيلسي، وأعاد المدرب البرتغالي جورجي جيسوس.