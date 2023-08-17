ترشيح سالم الدوسري وعلي البليهي لجائزة أفضل لاعب في آسيا 2023
كشفت صحيفة "الرياضية" أن سالم الدوسري وعلي البليهي لاعبي نادي الهلال والمنتخب السعودي مرشحان لجائزة أفضل لاعب في آسيا 2023.
ونقلت الصحيفة عن مصدر في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن أن الدوسري والبليهي دخلا قائمة الـ20 مرشحًا لنيل جائزة أفضل لاعب في آسيا 2023.
وأضاف المصدر أن اللجنة المختصة استقرت على قائمة مبدئية تضم 20 لاعبًا، بناءً على مشاركاتهم مع أنديتهم ومنتخباتهم، على أن يتم اختيار 3 منهم فقط وإعلان أسمائهم في سبتمبر المقبل.
وأشار إلى أن القطري أحمد فتحي لاعب النادي العربي، والكويتي شبيب الخالدي لاعب حتا الإماراتي، ضمن المرشحين، إضافة إلى 16 لاعبًا آسيويًّا من خارج منطقة الخليج.
وفي مايو الماضي اعتمد المكتب التنفيذي في الاتحاد القاري عودة تنظيم حفل الجوائز الآسيوية السنوي بعد توقف ثلاثة أعوام بسبب جائحة كورونا.
وستستضيف العاصمة القطرية الدوحة النسخة المقبلة من حفل الجوائز يوم الـ31 من أكتوبر المقبل.
ووصل الهلال الموسم الماضي إلى نهائي دوري أبطال آسيا حيث خسر من أوراوا ريد دياموندز، وخسر أيضا نهائي كأس العالم للأندية أمام ريال مدريد، واحتل المركز الثالث في ترتيب الدوري السعودي.
واستهل الهلال مشواره في الدوري السعودي الموسم الجديد بالفوز 3/1 على أبها.
وفي السوق الصيفي الحالي تعاقد الهلال مع نيمار من باريس سان جيرمان، كما ضم مالكوم دي أوليفيرا من زينيت سانت بطرسبرغ، وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش من لاتسيو، وروبن نيفيز من وولفرهامبتون، وكاليدو كوليبالي من تشيلسي، وأعاد المدرب البرتغالي جورجي جيسوس.