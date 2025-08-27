مجبر على ذلك.. الهلال السعودي يستبعد 3 محترفين كبار

يواجه نادي الهلال السعودي أزمة حقيقية بسبب لوائح رابطة دوري روشن للمحترفين الخاصة باللاعبين المواليد، حيث سيضطر إلى استبعاد 3 أسماء كبيرة من قائمته المحلية، مع الاكتفاء بمشاركتهم في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة فقط.

وكشفت تقارير إعلامية خلال الساعات الماضية أن الهلال قرر قيد المهاجم البرازيلي ماركوس ليوناردو في القائمة الآسيوية فقط، وإبعاده عن منافسات الدوري المحلي بعد تجاوزه شرط العمر المسموح لمواليد 2004 فأحدث (22 عاماً).

وتنص لوائح دوري روشن على أحقية كل نادٍ في تسجيل 8 محترفين أجانب، إضافة إلى لاعبين اثنين فقط من فئة المواليد (2004 أو أحدث)، ما يعني أن ليوناردو بات مجبراً على التسجيل ضمن خانة الأجانب الثمانية فوق السن.

وكان الهلال قد تعاقد مؤخراً مع الأوروغواني داروين نونيز قادماً من ليفربول، ليصبح الأجنبي رقم 12 في صفوف الفريق، وهو ما يستوجب استبعاد لاعبين اثنين آخرين من القائمة المحلية الجديدة.

وقال الإعلامي الرياضي عبد الرحمن أباعود في تصريحات تلفزيونية: "الهلال مجبر على استبعاد الثلاثي ماركوس ليوناردو، ألكسندر ميتروفيتش، ورينان لودي، بسبب نظام الـ8 أجانب في قائمة الفريق حسب لوائح دوري روشن، وقد يتم قيدهم في قائمة دوري أبطال آسيا للنخبة، لكن هذا قد يخلق مشكلة مع وكلاء اللاعبين الذين لن يقبلوا بسهولة بهذا الوضع".

وأضاف: "نتمنى أن يتم تعديل البند من قِبل رابطة دوري روشن، بحيث يُسمح ببقاء لاعبي المواليد الذين سُجلوا العام الماضي ضمن القائمة نفسها، وحينها لن يضطر الهلال للتعاقد مع لاعب مواليد جديد أو التضحية بأسماء بارزة".

ويضم الهلال، قبل انضمام نونيز رسمياً، 11 لاعباً أجنبياً من ضمنهم ثنائي فئة الشباب: كايو سيزار وماركوس ليوناردو.