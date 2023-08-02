برشلونة يهزم ميلان وديا (فيديو)
حقق فريق برشلونة فوزا وديا على نظيره ميلان بهدف دون رد في اللقاء الذي جمعهما، صباح اليوم الأربعاء، على ملعب "أليغانت" ضمن مباريات الفريقين في بطولة "سوكر" الودية، المُقامة في الولايات المتحدة الأمريكية، استعدادا لانطلاق الموسم الجديد.
وسجل هدف برشلونة الوحيد أنسو فاتي من تصويبة صاروخية في الدقيقة الـ 55، ليحتفل بعد ذلك مع الثنائي المستبعد من المباراة عثمان ديمبلي وفرانك كيسيه، حيث اقترب الأول من الرحيل إلى باريس سان جيرمان.
بينما سجل أراوخو، نجم برشلونة، هدفا قبل أن يقوم الحكم بإلغائه بداعي التسلل.
النادي الكتالوني افتتح الجولة الأمريكية بخسارة أمام آرسنال بنتيجة 5-3، قبل أن يحقق فوزًا عريضًا على ريال مدريد بثلاثية نظيفة.
في حين أن ميلان خاض مباراتين، حيث خسر الأولى أمام ريال مدريد بثلاثة أهداف لهدفين، بينما خسر الثانية أمام يوفنتوس بركلات الترجيح.
ويستعد برشلونة بعد ذلك لمواجهة توتنهام، يوم 8 أغسطس الجاري، في بطولة كأس خوان غامبر.
ويبدأ برشلونة مشواره في الموسم الجديد من الدوري الإسباني بمواجهة خيتافي، يوم الأحد 13 أغسطس.