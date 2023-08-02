برشلونة يهزم ميلان وديا (فيديو)

النادي الكتالوني افتتح الجولة الأمريكية بخسارة أمام آرسنال بنتيجة 5-3، قبل أن يحقق فوزًا عريضًا على ريال مدريد بثلاثية نظيفة.

في حين أن ميلان خاض مباراتين، حيث خسر الأولى أمام ريال مدريد بثلاثة أهداف لهدفين، بينما خسر الثانية أمام يوفنتوس بركلات الترجيح.

ويستعد برشلونة بعد ذلك لمواجهة توتنهام، يوم 8 أغسطس الجاري، في بطولة كأس خوان غامبر.

ويبدأ برشلونة مشواره في الموسم الجديد من الدوري الإسباني بمواجهة خيتافي، يوم الأحد 13 أغسطس.