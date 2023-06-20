رقم قياسي جديد.. تكريم رونالدو كأول لاعب يصل إلى 200 مباراة دولية في التاريخ (فيديو)
واصل كريستيانو رونالدو، قائد منتخب البرتغال ونادي النصر السعودي، تحطيم الأرقام القياسية، وحقق رقمًا تاريخيًا جديدًا في مسيرته الدولية.
وتواجد في تشكيل مباراة البرتغال ضد آيسلندا ضمن الجولة الرابعة تصفيات كأس أمم أوروبا "يورو 2024".
وأعلن روبيرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب البرتغال، التشكيل الأساس لمباراة فريقه ضد آيسلندا، حيث يتواجد بها كريستيانو رونالدو في التشكيل.
وتُعد تلك المباراة رقم 200 للنجم كريستيانو رونالدو مع منتخب البرتغال، ليصبح أول لاعب في تاريخ كرة القدم يحقق ذلك الرقم دوليًا.
وتسلم رونالدو جائزة "موسوعة غينيز" كأول لاعب في تاريخ كرة القدم يصل إلى 200 مشاركة دولية.
يذكر أن الظهور الأول لرونالدو كان مع البرتغال في الانتصار 1-0 على كازاخستان في مباراة دولية ودية في أغسطس 2003، مع المدرب البرازيلي لويس فيليبي سكولاري.
وظل رونالدو يشارك في المباريات الدولية برفقة منتخب بلاده على مدار 19 عامًا و304 أيام.
ويتصدر منتخب البرتغال قائمة المجموعة العاشرة لتصفيات أمم أوروبا لكرة القدم 2024 في ألمانيا، بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، متقدمًا بفارق نقطتين على وصيفه السلوفاكي.
ويليهما منتخب لوكسمبورغ في المرتبة الثالثة برصيد 4 نقاط، ومن ثم آيسلندا في المركز الرابع برصيد 3 نقاط.