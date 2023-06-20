رقم قياسي جديد.. تكريم رونالدو كأول لاعب يصل إلى 200 مباراة دولية في التاريخ (فيديو)

يذكر أن الظهور الأول لرونالدو كان مع البرتغال في الانتصار 1-0 على كازاخستان في مباراة دولية ودية في أغسطس 2003، مع المدرب البرازيلي لويس فيليبي سكولاري.

وظل رونالدو يشارك في المباريات الدولية برفقة منتخب بلاده على مدار 19 عامًا و304 أيام.

ويتصدر منتخب البرتغال قائمة المجموعة العاشرة لتصفيات أمم أوروبا لكرة القدم 2024 في ألمانيا، بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، متقدمًا بفارق نقطتين على وصيفه السلوفاكي.

ويليهما منتخب لوكسمبورغ في المرتبة الثالثة برصيد 4 نقاط، ومن ثم آيسلندا في المركز الرابع برصيد 3 نقاط.