نجم WWE يستفز جمهور نيوكاسل بقميص ليفربول باسم إيزاك (فيديو)

مع استمرار الصراع بين ليفربول ونيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز على المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك، خطف نجم الـWWE المصارع جي دي ماكدونا الأضواء بحركة جريئة داخل الحلبة.

وحدثت الواقعة خلال عرض أقيم في مدينة نيوكاسل، معقل النادي الذي يلعب له إيزاك حالياً. وجاء ذلك في نزال من نوع فرق سداسية، جمع ماكدونا مع كل من فين بالور ودومينيك ميستيريو ضد سي إم بانك وسامي زين وبينتا.

أخبار ذات علاقة ليفربول في مهمة صعبة.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

أخبار ذات علاقة أريد الفوز على ليفربول.. ماذا قال عمر مرموش عن محمد صلاح؟

الجماهير انفجرت حماساً عندما خلع ماكدونا قميصه، ليظهر تحته مرتدياً قميص ليفربول يحمل اسم إيزاك، في إشارة لافتة أثارت ضجة كبيرة في القاعة.

ونشر المصارع المعروف بدعمه لفريق ليفربول لاحقاً مقطع فيديو عبر منصة "إكس" مرفقاً برسالة: "Free Isak" (حرروا إيزاك)، في إشارة لمسؤولي نيوكاسل بضرورة ترك اللاعب يقرر مصيره.

ويُعد الصراع بين ليفربول ونيوكاسل يونايتد حول المهاجم السويدي واحداً من أكثر الملفات إثارة في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، فبينما يرغب إيزاك في الرحيل عن فريقه والانضمام إلى "الريدز"، يتمسك فريقه الحالي بمبلغ أكبر من العرض المقدم والبالغ 110 ملايين جنيه إسترليني.

أخبار ذات علاقة حطم أهم أسلحته.. هل ينتقم نيوكاسل من ليفربول؟

ووفقاً للتقارير، يطالب نيوكاسل برقم قياسي بريطاني يصل إلى 150 مليون جنيه إسترليني مقابل الاستغناء عن إيزاك، وهو مبلغ لا ينوي ليفربول دفعه، لكن من المرجح التوصل إلى اتفاق وسط بين الرقمين خلال الأيام المقبلة، خاصة في ظل تهديد اللاعب بعدم المشاركة مع نيوكاسل هذا الموسم إذا فشل انتقاله إلى ليفربول.

ومع اقتراب إغلاق سوق الانتقالات وانطلاق منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، يجد نيوكاسل نفسه في موقف حرج، أما ليفربول، فقد دعم هجومه بالفعل هذا الصيف بالتعاقد مع المهاجم هوغو إكيتيكي من آينتراخت فرانكفورت الألماني.