بسبب رونالدو.. أول تعليق من مدير فندق النصر السعودي حول أزمة "إنذار الحريق"

كشفت تقارير صحفية نمساوية تفاصيل جديدة حول أنباء حدوث إنذار حريق في غرفة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بمعسكر نادي النصر السعودي.

ويقيم نادي النصر السعودي معسكرا في النمسا خاض خلاله مباراة ودية انتهت بالفوز 5-2 دون مشاركة رونالدو ونجوم النصر الدوليين.

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وانطلقت صفارات الإنذار فجأة في فندق "غوت براندلهوف"، وقبل ذلك بقليل، كان نجم آخر من نجوم النادي السعودي قد وصل للفندق، وهو البرتغالي جواو فيليكس المنضم حديثا.

صحيفة "كرونه" كانت حاضرة في المكان، حيث نشرت تصريحات لمدير الفندق ووصفت ما حدث.

وقالت الصحيفة: "فجأة، هرع الجميع نحو مدخل الفندق في وقت مبكر من مساء الأحد حيث تسببت غلاية مياه كهربائية في إحدى غرف الفندق التابعة لفريق النصر، والذي يقيم فيه أيضاً كريستيانو رونالدو، في إطلاق إنذار حريق".

وتابعت: "خلال دقائق قليلة، وصلت سيارات الإطفاء الثلاث إلى المنتجع بسرعة، وبعد فترة وجيزة، تم إعلان أن الإنذار كان كاذبًا".

وأضافت: "قبل ذلك بدقائق، كان النجم الجديد للنصر، جواو فيليكس، قد وصل إلى الفندق بهدوء ودون ضجة".

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تعليق مدير الفندق

وقال مدير الفندق، توماس باور، لصحيفة "كرونه": "هذا أمر غير معتاد ويمكن أن يحدث من وقت لآخر"، مهدئًا بذلك الأوضاع.

ومع ذلك، فإن ما حدث يتماشى مع كل ما يجري منذ أيام عند سفح سلسلة جبال "شتاينرنس مير". فمئات المعجبين يتسببون يوميًا في كثير من الفوضى حول معسكر تدريب النادي السعودي ونجمه الشهير كريستيانو رونالدو.

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وفي صباح يوم الاثنين، يعود الفريق إلى ملعب التدريب، الذي يبعد حوالي 300 متر عن مجمع الفندق.

ومن المؤكد أن الجماهير ستبذل قصارى جهدها مرة أخرى هذه المرة لرؤية نجمها المحبوب رونالدو.