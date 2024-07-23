شهدت مباراة الأهلي ضد بيراميدز التي أدارها الألماني فيليكس تسفاير، والتي أقيمت أمس الاثنين في الدوري المصري، جدلا تحكيميًا واسعًا، في أعقاب فوز الفريق الأحمر بهدف نظيف.

وسجل وسام أبو علي هدفا ليقود الأهلي للفوز 1-صفر على مضيفه بيراميدز ليستمر حامل اللقب في مطاردة متصدر الدوري المصري الممتاز لكرة القدم أمس الاثنين.

وفرض الأهلي سيطرته منذ البداية، لكن دون خطورة على مرمى الحارس أحمد الشناوي، قبل أن ينطلق وليد الكرتي لاعب بيراميدز نحو منطقة الجزاء، ويسقط مطالبا بركلة جزاء بعد تدخل من كريم فؤاد في الدقيقة 15.

وبعدما أمر الحكم بمواصلة اللعب، عاد إلى مراجعة حكم الفيديو المساعد، لكنه أكد قراره بعدم وجود ركلة جزاء للاعب الوسط المغربي وسط اعتراضات من لاعبي بيراميدز.

وتلقى الشيبي مدافع بيراميدز بطاقة حمراء بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد، وقبل عشر دقائق من النهاية بعد تدخله العنيف على حسين الشحات.

ورفض الشيبي الخروج من أرض الملعب بعد تعرضه للطرد، وظل عدة الدقائق قبل أن يغادر بعد محاولات لتهدئته من زملائه وبعض من لاعبي الأهلي.

وبعد ثماني دقائق، تلقى عبد الفتاح مدافع الأهلي بطاقة صفراء ثانية بعد تدخل قوي على زلاكة ليكمل الفريقان المباراة بعشرة لاعبين.

وعلق سمير محمود عثمان، الحكم المصري الدولي الأسبق على أداء الحكم الألماني، مؤكدًا أنه تغاضى عن احتساب ركلة جزاء لصالح بيراميدز.

وأوضح: "بيراميدز كان يستحق الحصول على ركلة جزاء بعد التحام قوي من كريم فؤاد، في قدم وليد الكرتي".

وعن طرد محمد الشيبي قال: "المدافع المغربي تستحق عليه بطاقة حمراء مباشرة؛ بسبب التدخل العنيف على قدم حسين الشحات".

ووصف عثمان اللعبة بأن فيها: "تهور شديد".

وعن طرد خالد عبد الفتاح قال: "لاعب الأهلي استحق الحصول على البطاقة الصفراء الثانية بعد التدخل بعنف على مصطفى فتحي".

على الجانب الآخر، اختلف ياسر عبد الرؤوف الحكم السابق مع سمير عثمان، مؤكدًا أن بيراميدز لا يستحق الحصول على ركلة جزاء.

وأوضح: "الحالة هي سقوط داخل المنطقة، وحدث استدعاء من حكم تقنية الفيديو، واختلاف زوايا التصوير كان صعبًا في هذه اللعبة".

وأضاف: "الزاوية التي اعتمد عليها حكم الفيديو لمراجعتها مع حكم الساحة أوضحت أن القدم اليسرى للاعب بيراميدز وليد الكرتي تركت الكرة، وأعاقت المدافع كريم فؤاد، ومنعته من الوصول للكرة، ومن ثم لا توجد ركلة جزاء".

مفيش ضربة جزاء لبيراميدز والدليل لقطة الحكم ✋❌ تحليل مميز من ياسر عبد الرؤوف لكرة وليد الكارتي مع كريم فؤاد 💣 Beko #هاتريك Posted by OnTime Sports on Monday, July 22, 2024

يذكر أن الأهلي رفع رصيده إلى 66 نقطة من 26 مباراة في المركز الثاني متأخرا بفارق نقطتين عن بيراميدز صاحب الصدارة الذي خاض 29 مباراة.

وحقق فريق المدرب مارسيل كولر انتصاره رقم 15 تواليا في الدوري هذا الموسم، وكرر انتصاره على بيراميدز بعدما تفوق عليه بنتيجة 3-2 قبل عشرة أيام في مباراة مؤجلة من الدور الأول.