توخيل يكشف سر جلوسه بشكل مستمر على مقاعد البدلاء أمام لاتسيو
كشف توماس توخيل، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، سر جلوسه بشكل ملحوظ وعدم مقدرته على الوقوف كثيرا لمنح لاعبيه التعليمات، خلال مباراة الفريق ضد لاتسيو، مساء الثلاثاء، في دوري أبطال أوروبا.
وسجل هاري كين، هداف بايرن ميونخ، هدفا في كل شوط، ليقود الفريق الألماني للفوز 3-صفر على ضيفه لاتسيو الإيطالي، يوم الثلاثاء، والتأهل إلى دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.
وتفوق الفريق البافاري 3-1 في مجموع المباراتين لتنتعش آمال جماهير الفريق في المنافسة على اللقب.
وقال توخيل في تصريحاته عقب المباراة، إنه تعرض لكسر في إصبع قدمه قبل المباراة.
وأضاف: "لقد ركلت صندوقًا في غرفة تبديل الملابس، أثناء الخطاب التحفيزي، وأصيب إصبع قدمي الكبير، لا أعتقد أنني كنت أستطيع خلع الحذاء".
وأوضح: "كان الفريق يتساءل عن سبب جلوسي لمدة 90 دقيقة تقريبًا".
وتابع: "لقد عولجت على الفور، لكن لم تعد لدي الشجاعة لأقوم بخلع الحذاء؛ لأنني كنت قلقًا من أنني لن أتمكن من ارتدائه مرة أخرى، ولهذا السبب جلست طوال المباراة على الدكة".
ويمنح الفوز راحة فورية للمدرب توماس توخيل وفريقه الذي فاز مرة واحدة فقط في آخر خمس مباريات في جميع المسابقات قبل مباراة الأمس، ويتأخر حاليا بفارق عشر نقاط عن متصدر الدوري الألماني.
وبلغ بايرن دور الثمانية 12 مرة، على الأقل، في آخر 13 موسما.