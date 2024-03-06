توخيل يكشف سر جلوسه بشكل مستمر على مقاعد البدلاء أمام لاتسيو

كشف توماس توخيل، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، سر جلوسه بشكل ملحوظ وعدم مقدرته على الوقوف كثيرا لمنح لاعبيه التعليمات، خلال مباراة الفريق ضد لاتسيو، مساء الثلاثاء، في دوري أبطال أوروبا.

وسجل هاري كين، هداف بايرن ميونخ، هدفا في كل شوط، ليقود الفريق الألماني للفوز 3-صفر على ضيفه لاتسيو الإيطالي، يوم الثلاثاء، والتأهل إلى دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

وتفوق الفريق البافاري 3-1 في مجموع المباراتين لتنتعش آمال جماهير الفريق في المنافسة على اللقب.

وقال توخيل في تصريحاته عقب المباراة، إنه تعرض لكسر في إصبع قدمه قبل المباراة.