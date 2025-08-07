ضحايا صفقات الزمالك.. 3 نجوم يستعدون للرحيل

يستعد 3 نجوم للرحيل عن صفوف نادي الزمالك في الميركاتو الصيفي الجاري بعد تعاقد الإدارة الرياضية برئاسة جون إدوارد مع 10 لاعبين دفعة واحدة، استعدادا لانطلاق الموسم الجديد للدوري المحلي.

وتعاقد الزمالك مع المهدي سليمان حارس مرمى فريق الاتحاد السكندري السابق لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، والأنغولي شيكو بانزا لمدة أربعة مواسم قادماً من نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي، وعمرو ناصر لمدة خمسة مواسم قادماً من فاركو، وأحمد شريف لمدة خمسة مواسم قادماً من فاركو، والفلسطيني آدم كايد لمدة ثلاثة مواسم في صفقة انتقال حر.

كما ضم المغربي عبد الحميد معالي لمدة خمسة مواسم قادماً من نادي اتحاد طنجة، وأحمد ربيع لمدة خمسة مواسم قادماً من نادي البنك الأهلي، ومحمد إسماعيل لمدة خمسة مواسم قادماً من زد والفلسطيني عدي الدباغ لمدة أربعة مواسم، بجانب تجديد التعاقد مع عبد الله السعيد لاعب الوسط لمدة موسمين.

وتسعى إدارة النادي للبحث عن عروض لرحيل الثلاثي سيف الدين الجزيري وعماد نبيل "دونغا" وأحمد فتوح، حيث تستهدف تسويقهم لأندية خارجية، وما زال باب القيد مفتوحا، خاصة بعد غلق القيد في الدوري المصري.

ويمتد عقد المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري البالغ من العمر 32 عامًا مع نادي الزمالك، لمدة موسمين، حيث ينتهي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2027 مع الفارس الأبيض.

ولعب المهاجم التونسي 20 مباراة في مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2024/2025 مع فريقه الزمالك، ونجح في تسجيل 4 أهداف فقط.

أما أحمد فتوح فدخل في أزمات عديدة من النادي كان آخرها ظهوره في حفل غنائي في الساحل الشمالي رفقة إمام عاشور، نجم الأهلي، رغم حصوله على إذن بالخروج من المعسكر لوجود أزمة صحية أصابت أحد أفراد عائلته، لتقوم الإدارة بتغريمه ماليا وتحويله للتحقيق، وتدرب الفترة الماضية بعيدا عن المجموعة تمهيدا لرحيله.