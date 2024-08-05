كشفت تقارير إعلامية عن آخر تطورات مفاوضات نيس الفرنسي مع نظيره الأهلي المصري لضم محمد عبد المنعم، مدافع الفريق الأحمر ومنتخب مصر، في الميركاتو الصيفي الحالي.

ويرتبط محمد عبد المنعم بخطوة الرحيل عن بطل أفريقيا هذا الصيف، بعد المستوى المميز الذي ظهر به مع الفريق على مدار الموسمين الماضيين.

ووفقًا لِما ذكره موقع "فوت ميركاتو"، فإن نيس أرسل عرضًا جديدًا لشراء محمد عبد المنعم بقيمة 3.5 مليون دولار، فيما رفض مسؤولو الأهلي هذا العرض أيضًا، ويطالب بتفاوض أكثر جدية والوصول إلى رقم قريب من الـ6 ملايين دولار، التي حددها لبيع اللاعب، وتعديل نظام السداد.

وذكرت "فوت ميركاتو" أن نيس يجهز عقدًا مدته 4 مواسم ينتهي في صيف 2028 لضم النجم المصري.

وأوضحت أن المواقف متقاربة بين الناديين في هذا الصدد، بشكل متزايد، إذ من المنتظر التوصل إلى اتفاق خلال الأيام المقبلة.

وذكر تقرير لقناة "النهار" المصرية، أن "الأهلي حال تلقيه عرضًا ما بين الـ4 و5 ملايين دولار سيوافق على رحيل محمد عبد المنعم، واللاعب تبقّى عام واحد في عقده وهو الموسم المقبل، بالتالي هو لا يريد التجديد، وهذا حقه لأن لديه طموحًا للاحتراف الخارجي، والمسؤولون في الأهلي وعدوا اللاعب بخروجه للاحتراف حال وصول عرض مناسب، واللاعب يضغط بقوة من أجل الرحيل".

وأضاف التقرير: "رحيل محمد عبد المنعم هو مسألة وقت، والتفاوض قائم بين الأهلي ونيس، والنادي قد يقلل مطالبه المالية بسبب رغبة اللاعب القوية في خوض تجربة الاحتراف".

وأنهى نيس الدوري في الموسم الماضي بالمركز الخامس، وسيشارك الفريق بالدوري الأوروبي في الموسم المقبل.

محمد عبد المنعم البالغ من العمر 25 عامًا تم تصعيده للفريق الأول في الأهلي موسم 2017-2018 لكنه لم يشارك وخرج للإعارة مع سموحة ثم مودرن سبورت، قبل أن يعود للأهلي مطلع عام 2022.

وفي الموسم الحالي لعب عبد المنعم مع الأهلي 44 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها هدفين.

ومع الأهلي حقق عبد المنعم الدوري المصري مرتين وكأس مصر مرتين والسوبر المصري 3 مرات، ودوري أبطال أفريقيا مرتين.