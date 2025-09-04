فوز مثير للمنتخب السعودي أمام مقدونيا (فيديو)

حقق المنتخب السعودي فوزاً مثيراً على حساب منافسه مقدونيا الشمالية بنتيجة 2-1 في المباراة الودية التي أقيمت مساء اليوم الخميس في التشيك.

ونجح الأخضر السعودي في تحول تأخره بهدف إلى انتصار مثير بقيادة مدربه الفرنسي هيرفي رينارد.

وكان المنتخب السعودي قد استقبل هدفاً في الدقيقة 40 من عمر اللقاء عن طريق ألكسندر ترايكوفسكي من ضربة مزدوجة سكنت الشباك بعد ارتباك دفاعي للأخضر.

ونجح المنتخب السعودي في التعادل سريعاً في الدقيقة 45 عن طريق فراس البريكان الذي وجه تسديدة قوية سكنت الشباك ببراعة.

ودفع الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي ببعض التبديلات لتنشيط صفوفه على رأسها إشراك صالح الشهري ومروان الصحفي وعبد الله الحمدان.

وسجل عبد الله الحمدان هدف الفوز في الدقيقة 78 من عمر المباراة ليخرج المنتخب السعودي فائزاً.

وكان المنتخب السعودي قد قرر خوض معسكر تدريبي في التشيك، وسيلعب مواجهة ودية أخرى ضد التشيك.

ويستعد المنتخب السعودي لخوض منافسات الملحق الآسيوي الفاصل المؤهل إلى كأس العالم ضد العراق وإندونيسيا.