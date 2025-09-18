الخطيب يطرد 4 أساطير من "جنة الأهلي"

دخل محمود الخطيب، رئيس الأهلي المصري، في صدام مع العديد من أساطير القلعة الحمراء خلال فترة رئاسته للنادي.

وانتخب الخطيب رئيساً للأهلي يوم 1 ديسمبر 2017 بعد أن حسم الانتخابات على حساب المهندس محمود طاهر، كما أعيد انتخابه عام 2021.

وأعلن الخطيب مؤخراً عدم الترشح لخوض انتخابات النادي الأهلي القادمة والمقررة قبل نهاية العام الجاري.

ويستعرض "إرم نيوز" في التقرير التالي أبرز الأساطير الذين دفعوا ثمن خلافاتهم مع الخطيب:

إكرامي الشحات

رغم أن إكرامي الشحات، أسطورة حراسة المرمى في الأهلي المصري، كان زميلاً لسنوات وصديقاً مقرباً من الخطيب في فترة اللعب خلال السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي إلا أن إكرامي دفع ثمن الخلاف مع الخطيب.

وبدأ الخلاف مع انتقال رمضان صبحي زوج ابنة إكرامي إلى بيراميدز في صيف 2020 عقب نهاية إعارته للأهلي المصري قادماً من هيديرسفيلد تون الإنجليزي.

ورحل إكرامي عن عمله في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي بعد هذه الأزمة مبتعداً تماماً عن المشهد داخل القلعة الحمراء.

مصطفى يونس

دخل أيضاً مصطفى يونس، نجم الأهلي الأسبق، في خلاف عنيف مع الخطيب بعد أن تزاملا لسنوات في صفوف الفريق الأحمر.

مصطفى يونس وجه هجوماً حاداً للخطيب وإدارة الأهلي في الفترة الماضية بسبب عدة قرارات إدارية على رأسها التعاقد مع أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الزمالك قبل أن يتصاعد الأمر بعد أن نشر مقطع فيديو عبر قناته بموقع يوتيوب هاجم خلاله الخطيب بقوة.

وتقدم الأهلي بشكوى رسمية ضد مصطفى يونس لدى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بسبب الإساءات ضد الخطيب، وتمت معاقبته بالإيقاف لمدة 3 شهور عن الظهور الإعلامي.

حسام عاشور

دخل أيضاً حسام عاشور قائد ولاعب وسط الأهلي الأسبق وأحد أبرز أساطير النادي في خلاف مع الخطيب بشأن مباراة اعتزاله.

وظهر حسام عاشور في مقطع فيديو هاجم خلاله تصرفات مسؤولي النادي والمماطلة في إنجاز ملف مباراة اعتزاله.

وإزاء هذا الفيديو، خرج عاشور مغضوباً عليه من الأهلي ورحل للاتحاد السكندري قبل الاعتزال وابتعد عن المشهد تماماً داخل القلعة الحمراء.

حسام غالي

آخر من دخلوا في صدام مع الخطيب كان حسام غالي قائد الأهلي الأسبق وعضو مجلس الإدارة الحالي الذي خرج مؤخراً بتصريحات عبر خلالها عن رغبته في تولي رئاسة النادي.

غالي كان مقرباً للغاية من الخطيب الذي ضمه لقائمته الانتخابية في عام 2021 ولكن الخلافات بينهما وصلت إلى درجة كبيرة وتعرض غالي لتهميش كبير من جانب رئيس النادي.

وأصبح ترشح غالي في الانتخابات القادمة مع الخطيب حال تراجعه عن الانسحاب محل شك كبير.