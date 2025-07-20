أول تحرك من إنزاغي تجاه صفقة إيزاك

كشفت تقارير إعلامية عن أول تحرك من قبل الإيطالي سيموني إنزاغي، المدير الفني لفريق الهلال السعودي، من أجل السعي لحسم صفقة التعاقد مع السويدي ألكسندر إيزاك، نجم نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

وأشارت تقارير صحفية مؤخرًا إلى أن ليفربول، يتطلع للتعاقد مع إيزاك، وهي الحال ذاتها بالنسبة للهلال السعودي، بعدما فشل في ضم المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين، نجم نابولي.

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وبحسب ما ذكره تقرير أخير لموقع "فوت ميركاتو" الفرنسي، فإن إيزاك أبدى ترحيبًا بفكرة الانتقال إلى الهلال.

ومنح المهاجم السويدي الضوء الأخضر بشكل مبدئي لبدء المفاوضات مع "الزعيم".

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وبحسب ما ذكره جيانلوكا دي مارزيو، الصحفي بشبكة "سكاي إيطاليا"، فإن "سيموني إنزاغي، مدرب الهلال، طلب التعاقد مع ألكسندر إيزاك، والنادي يفكر في تقديم عرض ضخم لإقناع نيوكاسل ببيعه".

وأضاف: "مِن المتوقع أن تتقدم المفاوضات قريبًا، إذ يبدو أن الهلال مستعد لكسر حاجز الإنفاق".

ولن تكون مهمة الهلال سهلة في التعاقد مع إيزاك في ظل رغبة نيوكاسل في الاحتفاظ بخدمات اللاعب.

وينتهي عقد المهاجم السويدي صيف 2028 مع نيوكاسل.

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وشارك إيزاك مع نيوكاسل في 42 مباراة خلال الموسم الماضي، وتمكَّن من تسجيل 27 هدفًا، وصناعة 6 أهداف.