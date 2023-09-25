ترتيب الدوري الفرنسي.. باريس سان جيرمان يكتسح مارسيليا برباعية

افتتح أشرف حكيمي التسجيل لصاحب الأرض، قبل أن يهز كولو مواني الشباك ويحرز راموس هدفين.

ولم تكن ليلة مثالية لباريس سان جيرمان بعد خروج كيليان مبابي؛ بسبب إصابة في الكاحل في الشوط الأول.

بهذا الفوز رفع باريس حامل اللقب رصيده إلى 11 نقطة من ست مباريات في المركز الثالث، متأخرا بنقطتين عن بريست المتصدر.

ويحتل مارسيليا، الذي مر بأسبوع صعب خارج الملعب بعد مشكلة بين الإدارة والجماهير، المركز السابع بتسع نقاط.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الفرنسي: