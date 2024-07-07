ملخص ورجل مباراة البرازيل وأوروغواي في ربع نهائي كوبا أمريكا

تغلب منتخب أوروغواي على حساب البرازيل بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح بعد التعادل دون أهداف في ختام منافسات دور الثمانية بالنسخة الحالية ببطولة كوبا أمريكا التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتأهل منتخب أوروغواي إلى نصف نهائي البطولة ليضرب موعدًا مع كولومبيا، بينما يلتقي الأرجنتين منافسه كندا في الدور نفسه.

ويستحق سيرجيو روشيت حارس مرمى منتخب أوروغواي لقب رجل المباراة بعد تألقه في ركلات الترجيح وتصدياته خلال اللقاء

وتقدم"إرم نيوز" ملخص لأبرز أحداث مباراة البرازيل وأوروغواي في كوبا أمريكا:

منتخب البرازيل أعلن تشكيلته للمباراة في غياب فينيسيوس جونيور للإيقاف

منتخب أوروغواي أعلن تشكيلته أيضًا، وعلى رأسها المهاجم داروين نونيز

انطلاق المباراة

فينسيوس يتابع المباراة في المدرجات وبيلسا مدرب أوروغواي يصافح رافينيا نجم البرازيل

الدقيقة 14: تسديدة قوية من منتخب البرازيل فوق العارضة

مشادة بين اللاعبين بعد تدخل أراوخو مدافع أوروغواي ضد إندريك مهاجم البرازيل

أراوخو لم يرحم حتى زميله في برشلونة الإسباني رافينيا في مشادة إندريك

الدقيقة 26: منتخب أوروغواي يهدر فرصة خطيرة أمام مرمى البرازيل

الدقيقة 28: فرصة قريبة للبرازيل ولكن إندريك لم يتعامل بالشكل المطلوب

التحام عنيف جديد على أرض الملعب

الدقيقة 33: رونالد أراوخو يغادر المباراة للإصابة وأول تبديل لمنتخب أوروغواي بمشارك خوسيه خيمنيز

الدقيقة 34: فرصة ضائعة من نونيز فوق العارضة

الدقيقة 35: فرصة خطيرة يهدرها رافينيا نجم البرازيل

الدقيقة 45+2: حارس أوروغواي يبعد محاولة من رافينيا

نهاية الشوط الأول بالتعادل دون أهداف بين منتخبي البرازيل وأوروغواي

انطلاق الشوط الثاني للمباراة

الدقيقة 47: تسديدة قوية من فالفيردي أمسكها أليسون حارس البرازيل

الدقيقة 50: سقوط رودريغو يهدر فرصة واعدة للبرازيل واعتراضات لعدم احتساب مخالفة

الدقيقة 53: فرصة قريبة من جانب منتخب أوروغواي بجانب القائم

تدخل عنيف بين لاعبي المنتخبين

الدقيقة 66: منتخب أوروغواي يدفع باللاعب رودريغو بنتاكور على حساب نيكولاس دي لا كروز

الدقيقة 69: محاولة برازيلية بتسديدة باكيتا أبعدها الدفاع ثم تمريرة بلا معنى

الدقيقة 74: طرد نانديز لاعب أوروغواي بسبب الخشونة ضد رودريغو

خروج رافينيا وباكيتا وجواو غوميز ومشاركة أندرياس بيريرا ودوغلاس لويز وسافينهو في صفوف البرازيل

خروج نونيز وبيليستري في صفوف أوروغواي ومشاركة دي أراسكايتا وفاريلا

نهاية الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل دون أهداف واللقاء يتجه إلى ركلات الترجيح

مشادة بين اللاعبين قبل بدء ضربات الترجيح

فالفيردي يسجل الضربة الأولى لصالح أوروغواي

ميليتاو يهدر الضربة الأولى للبرازيل

بينتاكور يحرز الضربة الثانية لصالح أوروغواي

أندرياس بيريرا يحرز الضربة الثانية للبرازيل

دي أراسكايتا يسجل الضربة الثالثة لمنتخب أوروغواي

دوغلاس لويز يهدر الضربة الثالثة للبرازيل

خيمنيز يهدر الضربة الرابعة لأوروغواي

مارتينيلي يسجل الضربة الرابعة للبرازيل

مانويل أوجارت يحسم تأهل أوروغواي ويسجل الضربة الخامسة

نهاية المباراة بفوز أوروغواي بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح