سر الورقة التي "دمرت" ليفربول (صور)

كتب – نور الدين ميفراني

تألق الحارس الإنجليزي دين هندرسون خلال مباراة كأس الدرع الخيرية التي جمعت فريقه كريستال بالاس وليفربول، مساء الأحد، وقاد فريقه للتتويج باللقب بضربات الترجيح 3-2 بعد التعادل في الوقت الأصلي 2-2.

ونجح الحارس الإنجليزي في التصدي لضربتي ترجيح الأرجنتيني أليكس ماك أليستر والإنجليزي هيرفي إليوت، بينما أطاح الدولي المصري محمد صلاح بضربة الترجيح الخاصة به فوق العارضة.

أخبار ذات علاقة جماهير ليفربول تهاجم محمد صلاح: لم تعد سريعا

أخبار ذات علاقة ضربة موجعة لفريق الأحلام.. لماذا خسر ليفربول أمام كريستال بالاس؟

وتمكّن كريستال بالاس من السير على خطى مانشستر سيتي وآرسنال في النسختين السابقتين، بالفوز بالمباراة بركلات الترجيح، ليصنع التاريخ بحصده أول لقب درع مجتمع في تاريخه.

وكان سر التصدي الرائع للحارس دين هندرسون مكتوبًا على زجاجة المياه الخاصة به، حيث كتب طريقة تسديد كل لاعبي ليفربول.

وظهر حارس كريستال بالاس يتفقد الورقة الملصقة على زجاجة المياه قبل كل ضربة ترجيح لأحد لاعبي ليفربول ليعرف كيف يتصدى لها، حيث ظهر على الهواء عبر قناة TNT Sports وهو يتفقدها بعد أن أخرجها من داخل منشفة.

وفي حديثه لقناة TNT Sports عن أدائه المتميز في ركلات الترجيح، قال حارس مانشستر يونايتد السابق: "نعم، أعشق اللحظات الحاسمة، أعشق تلك اللحظات العصيبة، وقد استمتعت بها حقًّا أمام ليفربول".

وأضاف هندرسون: "كان استعدادنا لركلات الترجيح ممتازًا، شكرًا جزيلًا لكل من ساعدني خلف الكواليس".

وعندما سُئل بعد المباراة عن مكان الورقة التي كانت على زجاجة مغطاة بمنشفة، أضاف مبتسما: "أنا متأكد من أنكم ستجدونها".

وكان هندرسون تألق أيضًا في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام مانشستر سيتي وتصدى لضربة جزاء نفذها النجم المصري عمر مرموش ليقود فريقه للفوز بالكأس 1-0.

وبعد نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، شوهد الحارس وهو يدخل في جدال مع بيب غوارديولا، لكنه هذه المرة تجنّب أي جدل مشابه مع مدرب ليفربول آرني سلوت.