فيليبسن يفوز بالمرحلة العاشرة من سباق فرنسا للدراجات

فاز البلجيكي ياسبر فيليبسن بالمرحلة العاشرة من سباق فرنسا للدراجات التي امتدت لمسافة 187.3 كيلومتر من أورليانز، اليوم الثلاثاء، ليحقق أخيرا الانتصار في سباق هذا العام عقب انطلاقة سريعة.

واستفاد فيليبسن، الذي فاز بأربع مراحل في أكبر سباق للدراجات في العالم العام الماضي، من التقدم المثالي لماتيو فان دير بويل، زميله في فريق ألبيسين-ديسونينك وبطل العالم، ليحقق الفوز بالمرحلة.

وحصل الإريتري بينيام جيرماي، الذي فاز بالفعل بمرحلتين في النسخة الحالية، على المركز الثاني، في حين احتل الألماني باسكال أكرمان المركز الثالث.

واحتفظ السلوفيني تادي بوغاتشر بالقميص الأصفر لمتصدر الترتيب العام.