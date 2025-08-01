"ادخلْ المنزل سكراناً".. تعليقات صادمة على صورة كاكا وزوجته الجديدة (شاهد)

شارك البرازيلي ريكاردو كاكا، نجم ميلان الإيطالي الأسبق، صورة رومانسية مع زوجته الجديدة نالت تفاعلاً كبيراً من جانب متابعيه.

ونشر كاكا صورة عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام" مع زوجته الجديدة وهو ما أثار تفاعلاً كبيراً من جانب متابعي اللاعب بتعليقات مثيرة.

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وتركزت التعليقات على صورة كاكا وزوجته حول مثالية اللاعب البرازيلي، والتزامه الشديد.

وتطرقت التعليقات إلى تصريحات لزوجة كاكا السابقة عقب انفصالهما بأن الأخير كان مثالياً، ولم يخونها قط، ولكن قرار الانفصال جاء لعدم شعورها بالسعادة معه.

وكتب أحد المتابعين تعليقاً، قائلاً:" ادخل المنزل سكرانًا" بينما كتب آخر:" عليك بقضاء ليلة مع زميلك رونالدينيو لتتخلّى عن المثالية".

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وكان ريكاردو كاكا صاحب الـ 43 عاماً قد أعلن اعتزاله كرة القدم، العام 2017، بعد مسيرة رائعة دافع خلالها عن ألوان نادي ساو باولو البرازيلي حتى العام 2003 قبل رحيله إلى ميلان الإيطالي.

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ولعب كاكا بقميص ميلان في الفترة بين 2003 إلى 2009 قبل رحيله إلى ريال مدريد الإسباني حتى 2013، ثم عاد إلى ميلان لفترة قصيرة قبل انتقاله للدوري الأمريكي بقميص أورلاندو، ثم لعب لفترة مع ساو باولو قبل ختام مسيرته مع أورلاندو الأمريكي.