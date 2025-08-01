سبب الاستبعاد المفاجئ لعبدالكريم دارسي من معسكر الهلال في ألمانيا

اتخذ المدرب الإيطالي سيموني إنزاغي، المدير الفني لفريق الهلال السعودي، قراراً باستبعاد لاعبه الجديد عبد الكريم دارسي من معسكر إعداد فريقه للموسم المقبل.

ويخوض الهلال معسكراً تدريبياً في ألمانيا، بداية من اليوم الجمعة، تحضيراً للمشاركة في منافسات الموسم الجديد.

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وأعلن الهلال اعتذاره عن عدم خوض منافسات كأس السوبر السعودي بسبب تعارض مواعيد البطولة التي تقام في هونغ كونغ، خلال الفتر بين 19 إلى 23 أغسطس الجاري مع مواعيد فترة الإعداد.

وشهدت قائمة الهلال خروج مصعب الجوير لاعب الوسط مع اقترابه من الرحيل رسمياً، بينما تواجد الصربي ألكسندر ميتروفيتش، وعبد الله رديف، رغم الأنباء التي تفيد بإمكانية رحيلهما.

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وجاء خروج دارسي من المعسكر بسبب استمرار عقده مع ناديه السابق الأهلي حتى شهر سبتمبر المقبل.

ولن يستطيع الهلال قيد لاعبه الجديد دارسي إلا بعد نهاية عقده مع الأهلي، في شهر سبتمبر المقبل، بعكس ما حدث مع علي لاجامي المنضم من نادي النصر عقب نهاية عقده.

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واشترى نادي الهلال الفترة المتبقية من عقد لاجامي مع النصر ليتمكن من إشراكه في كأس العالم للأندية التي أقيمت في الولايات المتحدة خلال شهري يونيو ويوليو الماضيين.