برشلونة يزاحم ريال مدريد على "صفقة الموسم"

دخل نادي برشلونة في منافسة قوية مع غريمه الأزلي ريال مدريد، للحصول على خدمات لاعب سيكون بمثابة "مفاجأة ميركاتو الصيف".

نادي ريال مدريد كان يسعى للحصول على خدمات ألفونسو ديفيز، لاعب بايرن ميونخ الألماني، منذ فترة طويلة، لتدعيم خط دفاعه الذي يعاني من نقص شديد.

ولكن نشرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، تقريرًا قالت فيه إن برشلونة، بدأ يزاحم ريال مدريد على ألفونسو ديفيز.

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وقالت الصحيفة في تقريرها، إن برشلونة يسعى للحصول على مدافع، في صفقة انتقال مجانية، كي لا تتحمل خزينة النادي الكتالوني أي إرهاق، بسبب قوانين اللعب المالي النظيف.

وتنطبق هذه الشروط على ألفونسو ديفيز، والذي ينتهي عقده مع بايرن ميونخ في نهاية الموسم الجاري.

ومن الممكن أن يحصل برشلونة على توقيع اللاعب خلال شهر يناير المقبل، حال تقديم عرضًا جديًا له.

يذكر أن ريال مدريد كان يستهدف التعاقد مع ديفيز منذ فترة طويلة، ولكنه سيجد منافسة صعبة الآن مع برشلونة.

كما كشفت شبكة "سكاي سبورتس" في وقت سابق أن مانشستر يونايتد دخل على الخط، ووضع ديفيز على رأس أولويات الميركاتو الصيفي القادم له.