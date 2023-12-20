موعد مباراة مانشستر سيتي ضد فلومينينسي في نهائي كأس العالم للأندية

تحدد بشكل رسمي طرفا نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2023، بعد فوز مانشستر سيتي على نظيره أوراوا الياباني، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما، مساء الثلاثاء، في إطار منافسات نصف النهائي.

ويلتقي مانشستر سيتي، في نهائي البطولة المُقامة في المملكة العربية السعودية، مع خصمه فلومينينسي البرازيلي، مساء الجمعة المقبل.

وكان فلومينينسي قد تأهل إلى المباراة النهائية عقب فوزه ضد الأهلي المصري، مساء الإثنين، بهدفين دون ردٍ.

ويتطلع فريق المدرب بيب غوارديولا، الذي فاز ثلاث مرات فقط في آخر ثماني مباريات سابقة في كل المسابقات، ليكون رابع فريق إنجليزي يفوز بكأس العالم للأندية بعد مانشستر يونايتد وليفربول وتشيلسي.