لياو يضع الهلال في ورطة وهؤلاء ينقذونه

يسعى الهلال السعودي للاستمرار في فرض سيطرته على البطولات في الموسم الجديد بعدما حقق ثلاثية محلية ولم يترك أي شيء لمنافسيه في الموسم الماضي.

ومن أجل ذلك قرر النادي الدخول في أكبر الصفقات من أجل دعم صفوفه، ومن ضمن تلك الانتقالات المنتظرة كان النجم البرتغالي رافاييل لياو، لاعب ميلان الإيطالي.

لكن صحيفة "توتو سبورت" أحبطت جماهير الهلال بعدما أكدت أن اللاعب غير متحمس لتجربة الدوري السعودي في الفترة المقبلة.

لياو هو ضمن الأفضل في العالم في مركزه، لكنه يملك منافسة كبيرة بالطبع، لذلك رفضه الانتقال إلى الدوري السعودي ليس نهاية العالم، وهناك بدلاء يمكنهم تلبية طلبات الهلال في سوق الانتقالات، نستعرض أبرزهم فيما يأتي: