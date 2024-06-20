لياو يضع الهلال في ورطة وهؤلاء ينقذونه
يسعى الهلال السعودي للاستمرار في فرض سيطرته على البطولات في الموسم الجديد بعدما حقق ثلاثية محلية ولم يترك أي شيء لمنافسيه في الموسم الماضي.
ومن أجل ذلك قرر النادي الدخول في أكبر الصفقات من أجل دعم صفوفه، ومن ضمن تلك الانتقالات المنتظرة كان النجم البرتغالي رافاييل لياو، لاعب ميلان الإيطالي.
لكن صحيفة "توتو سبورت" أحبطت جماهير الهلال بعدما أكدت أن اللاعب غير متحمس لتجربة الدوري السعودي في الفترة المقبلة.
لياو هو ضمن الأفضل في العالم في مركزه، لكنه يملك منافسة كبيرة بالطبع، لذلك رفضه الانتقال إلى الدوري السعودي ليس نهاية العالم، وهناك بدلاء يمكنهم تلبية طلبات الهلال في سوق الانتقالات، نستعرض أبرزهم فيما يأتي:
خفيتشا كفاراتسخيليا
نجم فريق نابولي هو ضمن الأبرز في نجوم الدوري الإيطالي وكان بطل تتويج نابولي بالدوري في الموسم قبل الماضي.
الجورجي لا ينتهي عقده مع نابولي إلا في 2027، لذلك قيمة ضمه ستكون كبيرة، لكنه سيستحق كل ريال ينفق على ضمه، في ظل قدراته الفنية الكبيرة وقدرته على اللعب في كافة مراكز الهجوم.
سون هيونغ مين
الكوري الجنوبي هو نجم توتنهام منذ سنوات ويقدم في الدوري الإنجليزي مستويات ثابتة ولا يتراجع إلا في أوقات نادرة.
سون أهدر مسيرته في توتنهام دون الحصول على بطولات، ولا بد أن انتقاله لفريق مثل الهلال قد يمثل حافزًا بالنسبة إليه حتى يبدأ في الوقوف على منصات التتويج من جديد.
كينغسلي كومان
خرجت تقارير عديدة لتؤكد أن نادي بايرن ميونخ لا يمانع التخلي عن خدمات اللاعب كينغسلي كومان نجم منتخب فرنسا.
في الوقت نفسه يعد كومان تميمة حظ للفرق التي يلعب لها، فطوال مسيرته لم يخسر سوى بطولة دوري واحدة فقط، كانت في الموسم المنصرم عندما حقق باير ليفركوزن اللقب في ألمانيا.
في نهاية المطاف لا يجب أن يكون ضم كومان صعبًا، في ظل رغبة بايرن التخلص منه، وفي حال تم تقديم العرض المناسب له.
أنطوني جوردون
أحد نجوم الدوري الإنجليزي القادمين بقوة، يمتاز بالسرعة والمهارة ولديه فنيات عالية للغاية وسيكون ضمه بمثابة رسالة قوية في سوق الانتقالات.
جوردون يلعب في كافة مراكز الهجوم وهو لا يزال صغيرًا، أي أنه سيفيد الهلال على المدى البعيد، ومن الممكن أن تكون عملية ضمه سهلة نظرًا للعبه في صفوف نيوكاسل.
صاحب الـ23 عامًا لن تقل قيمة انتقاله بأي حال من الأحوال عن 60 مليون يورو، في ظل ارتفاع قيمته السوقية مؤخرًا بعد انضمامه للمنتخب الإنجليزي في القائمة المشاركة بيورو 2024.
نيكو ويليامز
نجم أتلتيك بيلباو ومنتخب إسبانيا هو من ضمن أفضل المواهب الشابة في مركز الجناح الأيسر في العالم والمستقبل له.
ويليامز مطلوب في صفوف برشلونة، وحال نجح الهلال في ضمه لن تكون تلك هي المرة الأولى التي يسبق فيها النادي الكتالوني لصفقة مهمة.
الجناح الشاب يملك سرعة كبيرة ومهارة واضحة، ويعد خطرًا للغاية على الخصوم، وعمره يعد أفضلية كبيرة للهلال حيث يبلغ 21 عامًا فقط.