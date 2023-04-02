ليفربول يستهدف التعاقد مع كونور غالاغر من تشيلسي
يسعى ليفربول للتعاقد مع لاعب الوسط كونور غالاغر من تشيلسي في سوق الانتقالات الصيفي المقبل لتعزيز خط الوسط.
وبحسب صحيفة "ديلي ميل" فقد حدد كلوب منطقة خط الوسط لتعزيزها خلال فترة الانتقالات، حيث عانى الريدز من موسم صعب.
وارتبط جود بيلينغهام لاعب بروسيا دورتموند بالانضمام لليفربول، كما كان ماتيوس نونيز لاعب ولفرهامبتون وماسون ماونت لاعب تشيلسي محل اهتمام كبير.
وقد يلجأ ليفربول إلى كونور غالاغر، في بحثه عن الصفقات الصيفية.
وفقًا للصحيفة، يعتقد ليفربول أن التعاقد مع غالاغر سيكون ذات قيمة للفريق ويعتقد أن اللاعب الدولي الإنجليزي يمكن أن يرتقي إلى المستوى إذا انتقل إلى أنفيلد.
ويمكن أن تكون هذه الخطوة ممكنة أمام تشيلسي لاحتمال الاضطرار إلى بيع العديد من اللاعبين للوفاء بقواعد اللعب المالي النظيف.
وأبلغ البلوز عن خسائر بقيمة 121 مليون جنيه إسترليني في الموسم الماضي، والتي أعقبت خسارة قدرها 153.4 مليون جنيه إسترليني في الموسم السابق.
وأنفق تشيلسي منذ ذلك الحين 500 مليون جنيه إسترليني على إضافات جديدة خلال فترتي النقل السابقتين.
وشارك غالاغر في 33 مباراة في جميع المسابقات مع تشيلسي هذا الموسم، لكن 21 مباراة جاءت كبديل.
وتلقى اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا اهتمامًا سابقًا من نيوكاسل وإيفرتون، في حين قال المدرب غراهام بوتر إن غالاغر "محبط بحق" بسبب قلة وقته في اللعب.
ويمتد عقد غالاغر، الذي خاض ست مباريات دولية مع إنجلترا، مع تشيلسي حتى عام 2025.
وقالت "ديلي ميل" إنه إذا انتقل غالاغر من تشيلسي إلى ليفربول فإن هذا سيكون انتقالًا نادرًا بين الناديين.
وكان دانيال ستوريدج آخر لاعب كبير ينتقل بشكل دائم بين الناديين عندما وقع لليفربول مرة أخرى في عام 2013، بينما انضم دومينيك سولانكي إلى فريق الريدز في عام 2017 عندما انتهى عقده مع تشيلسي.