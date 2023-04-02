ليفربول يستهدف التعاقد مع كونور غالاغر من تشيلسي

وفقًا للصحيفة، يعتقد ليفربول أن التعاقد مع غالاغر سيكون ذات قيمة للفريق ويعتقد أن اللاعب الدولي الإنجليزي يمكن أن يرتقي إلى المستوى إذا انتقل إلى أنفيلد.

ويمكن أن تكون هذه الخطوة ممكنة أمام تشيلسي لاحتمال الاضطرار إلى بيع العديد من اللاعبين للوفاء بقواعد اللعب المالي النظيف.

وأبلغ البلوز عن خسائر بقيمة 121 مليون جنيه إسترليني في الموسم الماضي، والتي أعقبت خسارة قدرها 153.4 مليون جنيه إسترليني في الموسم السابق.

وأنفق تشيلسي منذ ذلك الحين 500 مليون جنيه إسترليني على إضافات جديدة خلال فترتي النقل السابقتين.

وشارك غالاغر في 33 مباراة في جميع المسابقات مع تشيلسي هذا الموسم، لكن 21 مباراة جاءت كبديل.