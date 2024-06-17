طلب عاجل من الأهلي قبل مواجهة الزمالك

وأدار الحكم المصري إبراهيم نور الدين آخر لقاء قمة بين الأهلي والزمالك يوم 15 أبريل الماضي، الذي فاز به الفريق الأبيض 2-1.

وأصدر الأهلي بيانًا، يوم 12 مايو الماضي، أعلن خلاله مخاطبة الاتحاد المصري بشكل رسمي للمطالبة بتعيين حكام أجانب في مبارياته القادمة بالدوري، في ظل التحفظ على الأخطاء التحكيمية المكررة في الدوري المصري.

ويستعد الأهلي لخوض مواجهة الاتحاد السكندري غدًا الثلاثاء على ستاد برج العرب بالإسكندرية، في الجولة السادسة والعشرين للدوري المصري.