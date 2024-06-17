طلب عاجل من الأهلي قبل مواجهة الزمالك
استقر مسؤولو الأهلي على التقدم بطلب عاجل قبل مواجهة قمة الدوري المصري ضد الزمالك.
ويلتقي الأهلي منافسه التقليدي الزمالك يوم 25 يونيو الجاري، على ستاد القاهرة، في الجولة السابعة والعشرين للدوري المصري.
وأكد مصدر بالنادي الأهلي، لـ" إرم نيوز"، أن الإدارة استقرت على إخطار الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية برغبتها في استقدام حكام أجانب لمباراة القمة ضد الزمالك.
وأشار إلى أن الأهلي يرفض فكرة تعيين حكام مصريين لمباراة القمة القادمة، كما أن إدارة القلعة الحمراء أصدرت بيانًا أبدت خلاله رغبتها في الاستعانة بصافرة أجنبية لمباريات الفريق بالدوري المصري.
وأدار الحكم المصري إبراهيم نور الدين آخر لقاء قمة بين الأهلي والزمالك يوم 15 أبريل الماضي، الذي فاز به الفريق الأبيض 2-1.
وأصدر الأهلي بيانًا، يوم 12 مايو الماضي، أعلن خلاله مخاطبة الاتحاد المصري بشكل رسمي للمطالبة بتعيين حكام أجانب في مبارياته القادمة بالدوري، في ظل التحفظ على الأخطاء التحكيمية المكررة في الدوري المصري.
ويستعد الأهلي لخوض مواجهة الاتحاد السكندري غدًا الثلاثاء على ستاد برج العرب بالإسكندرية، في الجولة السادسة والعشرين للدوري المصري.