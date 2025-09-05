نواف بن سعد أوقف اتفاق بن نافل.. كم سيدفع الهلال من راتب ميتروفيتش مع الريان؟

أعلن نادي الريان القطري تعاقده رسمياً مع اللاعب الصربي ألكسندر ميتروفيتش نجم الهلال السعودي.

ووقع اللاعب صاحب الـ 30 عاماً عقداً يمتد حتى صيف 2028 بعد ارتباط دام موسمين مع الهلال.

ودافع ميتروفيتش من قبل عن ألوان بارتيزان الصربي وأندرلخت البلجيكي بجانب نيوكاسل يونايتد وفولهام في الدوري الإنجليزي.

وسجل المهاجم الصربي 68 هدفاً خلال 79 مباراة بقميص الهلال وقدم 15 تمريرة حاسمة.

وكشف الإعلامي عبد الرحمن العامر عبر تصريحات تليفزيونية عن تكفل نادي الهلال بسداد 30% من راتب ميتروفيتش حتى نهاية عقده هذا الموسم مع الريان.

وأكد العامر أنه كان هناك اتفاق سابق بين فهد بن نافل رئيس نادي الهلال السابق وإدارة الريان يقضي بتحمل الفريق السعودي نصف قيمة راتب ميتروفيتش في الموسم الأول مع النادي القطري.

وكان مقرراً أن ينتهي عقد ميتروفيتش مع الهلال في صيف 2026، ولكن النادي السعودي قرر بيعه بعد ضم الأوروغوياني داروين نونيز مهاجم ليفربول الإنجليزي.

وأشار العامر إلى أن نواف بن سعد رئيس الهلال الحالي أوقف الاتفاق مع الريان وقرر دفع 30% فقط من راتب اللاعب.