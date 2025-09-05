logo
رياضة

نواف بن سعد أوقف اتفاق بن نافل.. كم سيدفع الهلال من راتب ميتروفيتش مع الريان؟

نواف بن سعد أوقف اتفاق بن نافل.. كم سيدفع الهلال من راتب ميتروفيتش مع الريان؟
ألكسندر ميتروفيتش نجم الريان القطري الجديدالمصدر: حساب الاتحاد الأوروبي عبر إكس
إرم نيوز
إرم نيوز
05 سبتمبر 2025، 6:31 ص

أعلن نادي الريان القطري تعاقده رسمياً مع اللاعب الصربي ألكسندر ميتروفيتش نجم الهلال السعودي.

ووقع اللاعب صاحب الـ 30 عاماً عقداً يمتد حتى صيف 2028 بعد ارتباط دام موسمين مع الهلال.

أخبار ذات علاقة

ألكسندر ميتروفيتش بقميص الريان القطري

رسميا .. الريان القطري يضم ألكسندر ميتروفيتش من الهلال

 ودافع ميتروفيتش من قبل عن ألوان بارتيزان الصربي وأندرلخت البلجيكي بجانب نيوكاسل يونايتد وفولهام في الدوري الإنجليزي.

وسجل المهاجم الصربي 68 هدفاً خلال 79 مباراة بقميص الهلال وقدم 15 تمريرة حاسمة.

أخبار ذات علاقة

ريان فيتور لاعب فاسكو دا غاما البرازيلي

حلم جماهيري.. من هو ريان فيتور المطلوب في الهلال السعودي؟

 وكشف الإعلامي عبد الرحمن العامر عبر تصريحات تليفزيونية عن تكفل نادي الهلال بسداد 30% من راتب ميتروفيتش حتى نهاية عقده هذا الموسم مع الريان.

وأكد العامر أنه كان هناك اتفاق سابق بين فهد بن نافل رئيس نادي الهلال السابق وإدارة الريان يقضي بتحمل الفريق السعودي نصف قيمة راتب ميتروفيتش في الموسم الأول مع النادي القطري.

أخبار ذات علاقة

ألكسندر ميتروفيتش

هل يندم الهلال السعودي على رحيل ميتروفيتش؟

وكان مقرراً أن ينتهي عقد ميتروفيتش مع الهلال في صيف 2026، ولكن النادي السعودي قرر بيعه بعد ضم الأوروغوياني داروين نونيز مهاجم ليفربول الإنجليزي.

وأشار العامر إلى أن نواف بن سعد رئيس الهلال الحالي أوقف الاتفاق مع الريان وقرر دفع 30% فقط من راتب اللاعب.

 

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC