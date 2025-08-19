رد رسمي وتفنيد وقائع.. بيان من وزارة الإسكان بعد سحب أرض الزمالك

أصدرت وزارة الإسكان المصرية، اليوم الثلاثاء، بياناً رسمياً لتوضيح موقفها بعد قرار سحب الأرض المخصصة لنادي الزمالك في منطقة حدائق أكتوبر بمدينة 6 أكتوبر جنوبي القاهرة.

وقال البيان الصادر عن الوزارة:" تم تخصيص الأرض لنادي الزمالك منذ عام 2003، وتم منح جميع المهل اللازمة والتيسيرات، وفي عام 2020 تم صدور قرار بإلغاء تخصيص الأرض لعدم إثبات الجدية في التنفيذ".

وتابع البيان: "في عام 2021 وجه فخامة رئيس الجمهورية دعمًا لقطاع الرياضة والمشتركين في النادي، بقيام وزارة الإسكان منح نادي الزمالك مدة عامين كمهلة إضافية أخيرة لإنهاء الإنشاءات كافة، واستكمال جميع الأعمال على قطعة الأرض المذكورة، مع أخذ التعهدات اللازمة على النادي بأيلولة قطعة الأرض بما عليها لجهاز مدينة حدائق أكتوبر حال عدم الالتزام بتنفيذ ذلك بكل دقة".

وأضاف البيان: "تم انتهاء المهلة الممنوحة لنادي الزمالك يوم 10 نوفمبر 2023 وكانت نسبة إنجاز الأعمال في ذلك الوقت لا تتعدى 1% من المشروع".

وواصل: بتاريخ 4 أبريل 2024، أرسل نادي الزمالك خطابًا متضمنًا برنامجًا زمنيًا مكثفًا لتنفيذ كافة عناصر المشروع مع تعهد النادي بالالتزام بالمدة المذكورة في البرنامج والذي ينتهي في يوليو 2025، وتضمن خطاب النادي أنه وفي حالة عدم الالتزام بالمدة المذكورة تؤول الأرض وما عليها من مبانٍ لجهاز مدينة حدائق أكتوبر".

وأكدت الوزارة في بيانها أنه بالمتابعة الدورية تبين أنه لا يوجد أي تقدم في نسب إنجاز الأعمال؛ مما يدل على عدم الجدية في التنفيذ، وفي 4 يونيو الماضي، تمت مخاطبة نادي الزمالك بأنه جارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ سحب قطعة الأرض بما عليها؛ نظرًا لعدم الالتزام بالتنفيذ خلال مهلة العامين، وبناءً عليه صدر قرار سحب الأرض يوم 11 يونيو الماضي، وتم تنفيذ القرار اليوم الثلاثاء.

وأتم البيان: "بالنسبة للخطاب الصادر من مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، بتاريخ 4 أغسطس الجاري، فإنه قد صدر بعد صدور قرار السحب؛ لذا فإن الرأي الذي قد صدر فيه في غير محله، بناءً على إفادة سيادته بذلك".