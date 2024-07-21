كشفت تقارير صحفية أن البلجيكي كيفين دي بروين، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، منح موافقته على الشروط الشخصية للانضمام إلى نادي الاتحاد السعودي في الميركاتو الصيفي الجاري.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" في تقرير لها اليوم الأحد، فإن دي بروين قيّم العروض التي وصلت إليه واختار الانضمام للدوري السعودي للمحترفين للعب إلى جانب كريم بنزيما ونغولو كانتي في الاتحاد.

وأوضح التقرير أن دي بروين وُضِعَ كهدف أساسي لمسؤولي الدوري السعودي، وأنهم على استعداد لتكثيف الجهود للحصول على توقيع النجم الفائز بدوري أبطال أوروبا هذا الصيف.

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وكان الصحفي الرياضي رودي غاليتي، قد ذكر خلال الأيام الماضية أن إدارة الاتحاد اتفقت أيضًا على الشروط الشخصية مع دي بروين.

وسبق أن أشار دي بروين، الذي ينتهي عقده مع النادي الإنجليزي في صيف 2025، إلى أنه منفتح على فكرة الانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين، قبل أن يتراجع ويؤكد استمراره هذا الموسم مع مانشستر سيتي.

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ووفقًا للصحيفة فإن المفاوضات لا تزال مستمرة بين الناديين بشأن رسوم انتقال اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا، والذي وصل إلى مانشستر قادمًا من فولفسبورغ في 2015.

وأعلن نادي الاتحاد مؤخرًا تعيين الفرنسي لوران بلان، مديرًا فنيًا جديدًا للفريق، لقيادته بالموسم الجديد، خلفًا للأرجنتيني مارسيلو غاياردو.