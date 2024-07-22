أبدى لاعب التنس الإسباني رفائيل نادال سعادته بأدائه في أول نهائي له منذ فوزه بلقب بطولة فرنسا المفتوحة للتنس 2022، لكن اللاعب المبتلى بالإصابات قال إنه كان من المهم تجنب أي مضاعفات صحية في باشتاد قبل أولمبياد باريس.

وخسر نادال (38 عامًا)، والذي غاب عاما كاملا في 2023؛ بسبب مشكلة في أعلى الفخذ، واقتصرت مشاركته على ست بطولات هذا العام بسبب تمزق عضلي، نهائي بطولة باشتاد المفتوحة في السويد أمام البرتغالي المصنف السابع نونو بورجيس بمجموعتين نظيفتين أمس الأحد.

وخاض نادال أول نهائي له منذ يونيو 2022 عندما فاز ببطولة رولان غاروس، لكن بورجيس كسر إرساله خمس مرات خلال المباراة التي استمرت ساعة واحدة و27 دقيقة، والتي شهدت تتويج بورجيس بأول لقب له في بطولات المحترفين بعد أن حسمها بنتيجة (6 ـ 3) و (6 ـ2).

وبعد فوزه على كاميرون نوري المصنف الخامس يوم الخميس الماضي، فاز نادال بمباريات صعبة من ثلاث مجموعات أمام ماريانو نافوني المصنف الرابع ودويه أيدوكوفيتش في الدورين التاليين، وبدا أنه شعر بتأثير ذلك في النهائي.

وأكد نادال في تصريحات للصحفيين: "المستوى كان بعيدا جدا عما ينبغي أن أكون عليه، ربما الطاقة أيضا كانت تعوزني، كان أسبوعا طويلا مليئا بالمباريات الطويلة".

وأضاف: "حتى إذا لم أكن أعاني ضررا في جسدي، فهذا مهم وإيجابي، لكن ذهنيا وجسديا، لست معتادا على اللعب لمدة أربعة أيام متتالية وخوض مباريات طويلة، أحتاج إلى العثور على السبب الذي دفعني للعب بهذه الطريقة، أشياء مثل هذه يمكن أن تحدث وهذا هو الوضع، ليس علي أن أكذب أو أخفي أي شيء".

واختار نادال عدم المشاركة في بطولة ويمبلدون خلال الشهر الجاري للاستعداد للأولمبياد على الملاعب الرملية في رولان غاروس، حيث فاز هناك باللقب 14 مرة من 22 لقبا أحرزها في البطولات الأربع الكبرى.

وفاز المصنف الأول على العالم سابقا، والذي يتوقع الاعتزال نهاية العام الحالي، بذهبية فردي الأولمبياد عام 2008 وذهبية الزوجي في 2016.

وسينضم إلى بطل فرنسا المفتوحة وويمبلدون، مواطنه كارلوس ألكاراز في منافسات الزوجي في باريس، لتمثيل إسبانيا حيث تقام منافسات التنس الأولمبية في الفترة من الـ27 من يوليو/ تموز الحالي إلى الرابع من أغسطس/ آب.