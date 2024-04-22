احتفال نجل أنشيلوتي الجنوني مع والده (فيديو)

احتفل ديفيد أنشيلوتي بشكل جنوني مع والده بعد هدف لوكاس فاسكيز على برشلونة في الكلاسيكو، الأحد.

وسجل فاسكيز هدفا بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد كرة عرضية من فينيسيوس جونيور ليتعادل ريال مدريد 2/2 بعد أن كان متأخرا 1/2.

وبعد الهدف هرع ديفيد إلى والده للاحتفال معه بالهدف بشكل جنوني.

وعدل ريال مدريد الكفة مرتين قبل أن يتقدم ويفوز 3/2 على برشلونة على ملعب سانتياغو برنابيو في الجولة الـ32 من الليغا.

وتقدم أندرياس كريستينسن لبرشلونة من ضربة رأس في الدقيقة السادسة، وتعادل فينيسيوس جونيور من ضربة جزاء في الدقيقة 18.