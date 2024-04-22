احتفال نجل أنشيلوتي الجنوني مع والده (فيديو)
احتفل ديفيد أنشيلوتي بشكل جنوني مع والده بعد هدف لوكاس فاسكيز على برشلونة في الكلاسيكو، الأحد.
وسجل فاسكيز هدفا بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد كرة عرضية من فينيسيوس جونيور ليتعادل ريال مدريد 2/2 بعد أن كان متأخرا 1/2.
وبعد الهدف هرع ديفيد إلى والده للاحتفال معه بالهدف بشكل جنوني.
وعدل ريال مدريد الكفة مرتين قبل أن يتقدم ويفوز 3/2 على برشلونة على ملعب سانتياغو برنابيو في الجولة الـ32 من الليغا.
وتقدم أندرياس كريستينسن لبرشلونة من ضربة رأس في الدقيقة السادسة، وتعادل فينيسيوس جونيور من ضربة جزاء في الدقيقة 18.
وتقدم برشلونة مجددا بهدف سجله فيرمين لوبيز بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 69، لكن فاسكيز تعادل في الدقيقة 73 بتسديدة من داخل المنطقة أيضا.
وانتزع جود بيلينغهام الفوز لريال مدريد بهدف من تسديدة يسارية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 90+1.
وحسم ريال مدريد، عمليا، لقب الدوري الإسباني، وبات رصيد الفريق 81 نقطة من 32 مباراة ويتقدم بـ11 نقطة عن برشلونة مع تبقي ست جولات.
ويتجه برشلونة لموسم خالي الوفاض، حيث خرج من ربع نهائي كأس ملك إسبانيا ومن ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
وخسر برشلونة للمرة الرابعة أمام ريال مدريد بواقع 4/0 و2/1 و4/1 و3/2.