5 دراهم.. نجم منتخب الإمارات يتلقى مكافأة من والدته بعد كل هدف (فيديو)

تلقى عيسى خلفان، نجم منتخب الإمارات الأولمبي ونادي العين، مكافأة رائعة من والدته بعد مشاركته في الفوز على غوام بنتيجة 13-0 ضمن تصفيات كأس آسيا تحت 23 عاما.

وسجل خلفان هدفاً في مرمى غوام ونال المكافأة من والدته وكانت عبارة عن 5 دراهم، إذ أظهرها لوسائل الإعلام عقب اللقاء، وقال ضاحكاً إنه كان يعمل على تسجيل مزيد من الأهداف حتى يصل إلى ربح 15 درهماً ودعوة زملائه إلى مأدبة عشاء.

وقال خلفان في تصريحات لقناة "أبو ظبي الرياضية": "والدتي تعطيني 5 دراهم لكل هدف أسجله، سواء مع النادي أو المنتخب الوطني"، بحيث عرض المكافأة على الشاشة.

وأشار اللاعب إلى أنه حرص على الذهاب لوالدته، التي كانت توجد في مدرجات ملعب مباراة الإمارات وغوام، للحصول على المكافأة.

وسيواجه المنتخب الأولمبي الإماراتي نظيره هونغ كونغ، السبت المقبل، ضمن الجولة الثانية، علما بأن هذه التصفيات تقام عبر 11 مجموعة وسيتأهل 11 منتخبا من متصدري المجموعات، إضافة إلى أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثاني.

ويسعى المنتخب الأولمبي تحت قيادة المدرب الأوروغوياني مارسيلو برولي إلى حصد بطاقة التأهل للنهائيات التي ستقام في السعودية في يناير المقبل.

ويعد عيسى خلفان أحد أبناء نادي العين، فقد تدرج في مختلف فئاته السنية، قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول لكرة القدم.