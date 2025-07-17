أصعب 4 تحديات تنتظر لامين يامال بالرقم 10

حصل لامين يامال، نجم برشلونة الإسباني، على القميص رقم 10 في صفوف فريقه خلال الموسم المقبل.

وأقام نادي برشلونة حفلاً مساء أمس الأربعاء لإعلان منح يامال القميص الأشهر في الفريق الكتالوني والذي سبق أن ارتداه الأسطورة الراحل الأرجنتيني دييغو مارادونا بجانب مواطنه ليونيل ميسي أسطورة النادي بجانب البرازيلي رونالدينيو ومواطنه ريفالدو.

ومع رحيل أنسو فاتي الذي ارتدى القميص رقم 10، حصل يامال على هذا الرقم المميز في تاريخ الفريق الكتالوني وهو ما يضع تحديات صعبة على كاهل اللاعب صاحب الـ 18 عاماً:

حلم دوري أبطال أوروبا

يبقى التحدي الأكبر والأبرز في وجه يامال بعد الحصول على هذا القميص متمثلاً في استعادة لقب دوري أبطال أوروبا.

برشلونة طوال تاريخه حقق لقب دوري الأبطال 5 مرات أولها موسم 1991 – 1992 على حساب سامبدوريا الإيطالي في الدور النهائي بجانب 4 ألقاب في عهد ميسي في نسخ 2005 – 2006، 2008-2009، 2010-2011، 2014-2015.

لم يدخل اللقب القاري خزائن برشلونة منذ عام 2015؛ وهو الأمر الذي يبقى التحدي الأكبر في وجه يامال، خاصة أن الفريق في النسخة الماضية لدوري الأبطال وصل إلى نصف النهائي.

وقدم يامال وعداً مثيراً لجماهير فريقه بالتتويج بلقب دوري الأبطال بعد الخروج على يد إنتر ميلان الإيطالي في نصف النهائي برسالة نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع إنستغرام.

الكرة الذهبية

يبحث يامال عن التتويج بالكرة الذهبية لأول مرة خلال مسيرته، بعد أن حصل على القميص التاريخي في صفوف برشلونة.

ويطمع النجم الإسباني الواعد في تحقيق لقب الأفضل في العالم واقتناص الكرة الذهبية بتحقيق إنجازات مدوية، خاصة أنه دشن بداية رائعة لمشواره في برشلونة.

ونجح يامال في تحقيق لقب كأس أوروبا مع منتخب إسبانيا بجانب التتويج بلقب الدوري الإسباني مع برشلونة مرتين، وأيضاً كأس السوبر الإسباني وكأس الملك.

مسيرة ميسي

يحلم يامال بالسير على نهج ليونيل ميسي أحد أعظم لاعبي كرة القدم عبر التاريخ والأسطورة الكبرى في تاريخ برشلونة.

ومنذ صعود نجم يامال والمقارنات تدور دائماً بين انطلاقته وبداية مشوار ليونيل ميسي مع الفريق الكتالوني بعد تصعيده من فريق الشباب عام 2004.

وترك ميسي إرثاً كبيراً من الإنجازات والبطولات على رأسها الفوز بلقب دوري الأبطال 4 مرات؛ وهو ما يبقى تحدياً صعباً في وجه لامين يامال.

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مشروع أسطورة جديد

اللاعب المغربي الأصل سيكون على موعد مع كتابة اسمه كمشروع لأسطورة جديد داخل برشلونة.

وتبدو بدايات يامال ومهاراته الكروية المميزة دافعاً كبيراً نحو تقديم مشوار مميز مع الفريق الكتالوني.