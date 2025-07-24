تفاصيل العقد الاستثنائي لعلي معلول في الصفاقسي التونسي

كشفت تقارير إعلامية عن تفاصيل العقد الاستثنائي المقرر أن يوقعه علي معلول، نجم الأهلي المصري السابق، مع الصفاقسي التونسي الذي سيعود إليه في الميركاتو الصيفي الحالي.

ويستعد علي معلول للعودة إلى فريقه السابق الصفاقسي بشكل رسمي، خلال الفترة الحالية بعد نهاية مسيرته مع الأهلي المصري.

وكانت تقارير سابقة ذكرت أن معلول خضع للفحوصات الطبية تمهيدًا لانضمامه إلى الصفاقسي.

وفي حال إتمام الصفقة، سيعود معلول للصفاقسي بعد 9 سنوات، إذ انتقل إلى الأهلي في 2016.

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وتوج معلول مع الأهلي بالدوري المصري 6 مرات و5 لكأس السوبر المصري وأربعة لكأس مصر، كما ظفر بدوري أبطال أفريقيا أربع مرات ومرتين لكأس السوبر الأفريقي.

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وارتدى معلول شارة قيادة الأهلي للمرة الأولى في مسيرته في مباراة الجونة بالدوري المصري في شهر مايو الماضي.

ووفقًا لِما ذكره تقرير لقناة "أون تايم سبورتس"، فإن "الصفاقسي التونسي يجهز لعلي معلول عقدًا تاريخيًّا لمدة 3 سنوات، وسيحصد في السنة 500 ألف دولار وهو رقم كبير جدًّا لم يسبق أن دفعه النادي التونسي لأي لاعب، ولكن هذا العقد يأتي تقديرا لمسيرة وقيمة معلول كأحد أهم لاعبي تونس وقائد الصفاقسي، ليعود مرة أخرى معلول لفريقه السابق، وهو أحد أفضل اللاعبين الذين احترفوا في الملاعب المصرية خلقًا وأداءً".

وارتدى علي معلول قميص الصفاقسي خلال 190 مباراة في مختلف المسابقات المحلية والقارية، ونجح اللاعب في تسجيل 39 هدفًا وتمكن من تقديم 43 تمريرة حاسمة.