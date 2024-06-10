فورمولا 1: فيرستابن يفوز بجائزة كندا الكبرى للمرة الثالثة تواليًا

وظل فيرستابن الذي انطلق من الصف الأول خلف جورج راسل سائق مرسيدس، بعيدًا عن المشاكل في ظروف متقلبة لينتزع الصدارة من لاندو نوريس سائق مكلارين في آخر التوقفات الأخيرة.

وتشبث بعدها السائق الهولندي بالصدارة ليحقق فوزه السادس في تسعة سباقات هذا الموسم ويرفع رصيده من الانتصارات خلال مسيرته إلى 60 فوزًا.

وقدم فيرستابن (26 عاما) أداء رائعًا في ظل الطقس المتقلب ومعارك دخول حارة الصيانة ومنافسة قوية من مكلارين ومرسيدس بخلاف صعوبات واجهها في نظام التعليق بسيارته.

وبعدما تصادم كارلوس ساينز سائق فيراري مع أليكس ألبون ما استدعى دخول سيارة الأمان للمرة الثانية، انطلق فرستابن مسرعًا عند استئناف السباق الذي أنهاه متفوقًا بفارق 3.879 ثانية أمام نوريس بينما تفوق راسل في صراع محتدم مع زميله في الفريق لويس هاميلتون في اللفات الأخيرة ليحسم المركز الأخير على منصة التتويج.