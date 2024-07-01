العالم غير مستعد.. شراكة رونالدو ونجله تقترب

علامات على قرب كريستيانو جونيور

تعد العلامة الأبرز والأهم في ذلك الشأن هي كبر عمر كريستيانو جونيور، الذي أتم عامه الـ 14 قبل أيام قليلة في منتصف شهر يونيو.

يقدم جونيور مستويات طيبة كلاعب شاب رفقة النصر، بعدما تم تسجيله في صفوف ناشئي الفريق مع انتقال والده لصفوف العالمي.

وقادت مستويات جونيور الكبيرة ناشئي النصر لتحقيق دوري البراعم السعودي قبل ثلاث جولات من نهاية البطولة في الموسم الماضي، وبالتحديد في شهر فبراير.