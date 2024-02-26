لن يفلت.. الكشف عن العقوبة المتوقعة على رونالدو

كشفت تقارير صحفية سعودية، عن العقوبة المتوقعة على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد احتفاليته في مباراة الشباب والنصر.

وأثار رونالدو جدلا باحتفاليته التي اعتبرها بالبعض مسيئة.

وحسب صحيفة الرياضية فإن لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم تتجه لتوقيع عقوبة على رونالدو بالإيقاف مباراتين.

ووفقا لتقرير الرياضية، فإنه سيتم توقيع غرامة مالية أيضا على اللاعب.

وعولت جماهير النصر على كون لقطة الاحتفالية التي ظهرت لرونالدو لم تكن من خلال الناقل الرسمي للمبارة، ما يجعلها محل شك.

كانت تقارير سعودية قد أشارت إلى أن نادي الشباب قد حرك شكوى ضد اللاعب.

كان رونالدو قد أثار الجدل بتصرفه بعد مباراة الهلال والنصر في كأس موسم الرياض لكنه لم يتعرض لعقوبة حيث كانت المباراة ودية.

ولم يصدر إعلان رسمي من اتحاد الكرة السعودي حول عقوبة رونالدو ـ حتى الآن ـ .